Duray Miklós születésének 80. évfordulójára rendezvénysorozatot hirdet a SZAKC

A Szövetség a Közös Célokért tisztújító Tanácsülését követően került sor a szervezet évi közgyűlésére a királyfiakarcsai kultúrházban. Az eseményen kiemelték: Duray Miklós iránti tiszteletük jeléül a szervezet rendezvénysorozatot hirdet.

Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató ismertette a Tanácsülésen elfogadott határozatot, amelynek értelmében – a közéleti tevékenysége miatt leköszönő Gubík László megüresedő posztjára – a Tanács tagjai nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Somogyi Alfrédot választották meg a SZAKC új elnökévé, illetve az alelnöki tisztségeket továbbra is Ladányi Lajos és Mézes Rudolf töltik be ugyanebben a négyéves ciklusban.

A közgyűlés levezetésére felkérte Somogyi Alfréd elnököt, aki a közelmúlt fájó eseményét felidézve egyperces néma főhajtásra kérte az egybegyúlt tagszervezetek képviselőit Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár emléke előtt.

Somogyi Alfréd köszöntötte Tóth Lászlót, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetőjét, aki szeptemberben váltotta Czimbalmosné Molnár Évát. A szövetség nevében gratulált Mézes Rudolfnak, a Szülői Szövetség elnökének, aki Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Valamint gratulált a Felvidék.ma szerkesztőinek, munkatársainak, a felelős kiadónak, mivel a SZAKC által működtetett hírportál Esterházy János-emlékérem díjban részesült 2024. szeptember 14-én.

Ezt követően Tóth László főosztályvezető köszöntötte a közgyűlésen részt vevő tagszervezetek képviselőit. Mint mondta, hálával és köszönettel tartozik, amiért itt is, és a tisztújító tanácsülésen is megemlékeztek Potápi Árpád Jánosról, akivel több mint tíz évig voltak munkatársak, de szoros baráti kapcsolatot is ápolt vele. „Ezt az utat, ide a közgyűlésre is együtt terveztük még a halála előtti napon is” – fogalmazott.

A SZAKC tevékenysége kapcsán gratulált a szervezetnek az elvégzett munkájához és megköszönte azt.

„Fontos tevékenységek ezek, melyekkel többek között a magyar államigazgatás munkáját is segítik – ám a legfontosabb, hogy a felvidéki magyarokat segítik”

– húzta alá.

Somogyi Alfréd megköszönve Erdös Péternek, a Petőfi Baráti Társulás elnökének, hogy biztosította a SZAKC számára a mai helyszínt, felkérte, röviden mutassa be a Magyar Örökség díjas társulást.

Erdös Péter rámutatott, 23 éve működik társulásuk„Karcsaországban”. Céljuk és feladataik közé tartozik kulturális programok szervezése, a hagyományőrzés és a Petőfi-kultusz életben tartása.

A napirendi pontok elfogadását követően Gubík László leköszönő elnök beszédében úgy fogalmazott, öröm, büszkeség és megtiszteltetés volt számára a SZAKC elnöki tisztségét betölteni, mely szervezet lelki édesapja Duray Miklós és lelki édesanyja Pogány Erzsébet volt – az ő emlékére létrehozott díj átadására szintén ma kerül sor „Karcsaországban”.

Gubík megjegyezte: hálával és köszönettel tartozik Somogyi Alfrédnak, amiért első felkérésre vállalta a szolgálatot.

„Örömmel és nyugalommal tölt el, hogy nálamnál alkalmasabb embert javasolhattam az elnöki tisztségre” – méltatta utódját.

Mint mondta, Duray Miklóstól megtanulta, nincs fontosabb szervezet a SZAKC-nál, mely olyan munkát végez, amit mások nem: összeköti a különböző társadalmi rétegeket és pótolhatatlan munkát végez a hálózatépítésben.

A leköszönő elnököt Somogyi Alfréd követte, aki székfoglalójában megköszönve a megelőlegezett bizalmat, úgy fogalmazott, legjobb tudása és ereje szerint megpróbálja azt megszolgálni.

„Nem azért, mert ez a jogos elvárás, hanem azért, mert ezt tartom természetesnek” – fogalmazott. Gratulálva Gubík Lászlónak megjegyezte, a SZAKC számára a Magyar Szövetséggel való kapcsolat létfontosságú, épp a közös célok miatt.

„Nekünk is biztosítanunk kell azt a társadalmi összeköttetést és hátteret, ami a pártot beviszi a mindennapokba, visszaviszi a közösségeink soraiba, hogy ne mondjam, a felvidéki magyar emberek nappalijába. A bizalomépítésben ott a helyünk! Erre Duray Miklós neve és emléke kötelez!”

– fogalmazott.

A SZAKC tagszervezetei kapcsán aláhúzta: civil oldalról a SZAKC lehet az, amely a leghitelesebben tudja felvállalni a felvidéki magyar közösség számára fontos kérdésekben az állásfoglalást. „Iránymutatásra, mérföldkövek és útjelzők elhelyezésére van szüksége a közösségünknek. Ezért a SZAKC elnökeként ide szeretném a figyelmem és a munkám legjelentősebb részét fordítani” – hangsúlyozta.

Ezt követően Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató tevékenységi beszámolójában az idei évben megvalósított projektek, rendezvények felsorolása mellett kiemelte, számos projektjük valósult meg tagszervezeteikkel közösen.

Összesítésében rámutatott: 2024-ben 3 nagy konferencia, 12 foglalkozás, 5 közösségi élmény, 1 fesztivál, 2 nyári tábor, 2 kiállítás, 1 könyvbemutató, a Tanácsülés, a Közgyűlés és a Pogány Erzsébet-díj megszervezését és lebonyolítását hajtottuk végre.

Az év folyamán részt vettünk nemzeti ünnepeink megemlékezésein Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, Komáromban.

„2024-ben szervező erővel segítettük és részt vettük a Pro Civis társulással a regionális önkormányzati találkozók megszervezésében, azzal a céllal, hogy előkészítsük a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás megalakítását a magyarlakta területek város- és településvezetőinek még szorosabb együttműködése érdekében” – fogalmazott.

Mint mondta, ezen programok az Alapszabályban foglalt tevékenységi területeket és a célok megvalósítását szolgálták. „Ezeket a programokat részben a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásából, részben pedig egyéb pályázatokból valósítottuk meg. A projektekben 2024-ben együttműködtünk a SZAKC számos tagszervezetével. A hálózatokban végzett feladataink során együttműködünk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével, a Rákóczi Szövetséggel, a Civil Közösségi Szolgáltató Központokkal, a Civil Összefogás Fórummal” – emelte ki, hozzátéve,

ezek mellett a vállalt feladatok mellett ellátják a hagyományos feladataikat, nemzetpolitikai céllal tájékoztató irodahálózatot is működtetnek.

„Nagy büszkeség számunkra, hogy 2016 óta folyamatosan működtetjük a Felvidéki Lelki Elsősegély Szolgálatot, ahol újabb felvidéki önkéntesek kiképzése is megtörtént a tavasszal, így most 12 önkéntes látja el az ügyeleti órákat” – hangsúlyozta.

Majd Losonszky Margit gazdasági igazgatónak a szervezet gazdasági tevékenységéről tartott beszámolóját követően a Közgyűlés elfogadta a beszámolókat.

A következő napirendi pont értelmében a SZAKC tagszervezetei közé kérte és kapta tagfelvételét a Megbecsültek Társasága – a szervezetet Forró Krisztián, a társulás elnöke mutatta be.

Mint mondta, a társaság 2013 novemberében alakult és a szépkorúak érdekeit hivatott képviselni – az elmúlt évtizedben egyre több felvidéki járásban. A Közgyűlés tagjainak szavazatai alapján a Megbecsültek Társasága felvételt nyert a SZAKC tagszervezetei közé – így a SZAKC tagszervezeteinek száma harmincra emelkedett.

A közgyűlésen Hideghéthy Andrea rendezvénysorozatot hirdetett Duray Miklós születésének 80. évfordulója kapcsán.

„2025. július 18-án lesz Duray Miklós születésének nyolcvanadik évfordulója. A SZAKC elnökségével úgy gondoltuk, méltó, megemlékező programsorozatot szeretnénk meghirdetni, amelyhez a SZAKC tagszervezetei jelentenénk a legfontosabb szervezői pontokat” – fogalmazott.

Arra kérte a megjelent szervezetek képviselőit, gondolják át, milyen, Duray Miklós nevéhez kötődő programot tudnának megvalósítani, akár együttműködésben, akár egyénileg, amellyel tiszteletüket tudják kifejezni Duray Miklós iránt.

„Nyitottak vagyunk bármilyen lehetőségre, ötletre, javaslatra, és úgy gondolom, hogy ezt az erőt, amelyet – most már 30 tagszervezettel képvisel a SZAKC – meg fogjuk tudni jeleníteni ennek a programsorozatnak a kapcsán” – vélekedett.

Egyúttal bemutatta Duray Miklós síremlékének makettjét, melyet Gáspár Péter és Mag Gyula szobrászművészek terveztek.

Kiemelte, méltó program keretében, július 18-án szeretnék a síremléket a nagyközönség előtt leleplezni a losonci, egykori református temetőben, Duray Miklós sírjánál.

Mint mondta, az emlékjel iránti kezdeményezés a család részéről érkezett: Duray Éva volt az, aki a művészeket megnevezte, majd egy kuratórium állt össze, amely a családdal együtt végül ezt a síremléktervezetet elfogadta és véleményezte.

„Felelősséget vállalunk Duray Miklós szellemi hagyatékának őrzésében és továbbadásában, emlékjel állításában a sírhelyén, és részt veszünk a születésének 80. jubileumához kötődő rendezvénysorozat meghirdetésében és a programok szervezésében” – zárta a SZAKC évi közgyűlését Somogyi Alfréd elnök.

A közgyűlés után este hat órától kerül sor a Pogány Erzsébet-díj ünnepélyes átadására.

Szalai Erika/Felvidék.ma