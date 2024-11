„Nem adjuk fel!” – úgy tűnik, marad a két vitatott szorzó az önkormányzatok finanszírozásáról szóló rendeletben

A Magyar Szövetség, a Pro Civis Polgári Társulás és egyes települések polgármesterei szakmai egyeztetésen vettek részt november 27-én a pénzügyminisztérium főosztályvezetőjével és szakembereivel az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban. Az egyeztetés apropója, hogy a települések finanszírozását biztosító kormányrendelet módosítása jelenleg tárcaközi egyeztetésen van. A találkozót követően sajtótájékoztatón számoltak be a fejleményekről.

Az egyeztetésen részt vett Őry Péter, az MSZ alelnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere, egyúttal a polgári társulás elnöke, Keszegh Béla, Komárom polgármestere, Tóth Péter, Szilas község polgármestere, Kállay András és Mészáros András, a Pro Civis szakértői, valamint Kvál Pál, Szenc polgármestere, aki egyéb elfoglaltsága miatt a sajtótájékoztatón már nem tudott részt venni.

Őry Péter a találkozóról szólva elmondta, az önkormányzatok finanszírozásáról szóló rendelet módosításáról tárgyaltak ma, ami jelenleg tárcaközi egyeztetésen van. Mint mondta, a találkozó nem vezetett konkrét eredményekre, annak ellenére sem, hogy számos szakmai megközelítésű adattal, javaslattal éltek.

„A pénzügyminisztérium főosztályvezetője arról tájékoztatott, hogy az idő már nem engedi, hogy január elsejétől változtassanak a régi-új képleten” – számolt be, hozzátéve,

az új képletben épp a két vitatott kategória , azaz a nagysági szorzó és a tengerszint feletti magassági szorzó továbbra is érvényben marad.

„Gyakorlatilag az olló tovább nyílik” – mutatott rá.

Az MSZ alelnöke aláhúzta: hat éve foglalkoznak az üggyel és továbbra sem adják fel. Őry Péter szerint vannak lépéslehetőségek még az idei évben is. „Az, hogy egyenrangú és egyenértékű legyen ennek az országnak minden polgára lakóhelyétől függetlenül és objektív mutatók alapján kerüljön visszaosztásra az állami forrás az önkormányzatok részére, az egy olyan alapelvünk, amelyet a következő időszakban is tovább fogunk vinni.

Nem adjuk fel, mert nem lehet ezt a kérdést addig feladni, amíg nincs egyenrangúság az országon belül”

– húzta alá.

Keszegh Béla, Komárom független polgármestere megjegyezte: húsz éve van érvényben az az igazságtalan pénzelosztás, aminek alapján az önkormányzatokat támogatják. „A kormányrendelet módosítása kapcsán itt az alkalom, hogy szakmai vitán keresztül jobb megoldást kínáljon a kormányzat” – vélekedett. Mint mondta, szakmai érveiket eljuttatták az érintettekhez, és rámutattak a hiányosságokra. Megjegyezte, a kifogásolt módszerrel és az ebből adódó konkrét összegekkel a pénzügyminisztérium munkatársai is tisztában vannak.

„Komárom esetében míg tavaly mínusz 800 ezer euróval kapott a város kevesebbet, idén ez az összeg már egymillió euróra ugrott, de jövőre elérheti akár az 1,4 millió eurós mínuszt”

– magyarázta.

Hozzátette, bár politikai döntésről van szó, ennek ellenére a mai találkozón pusztán szakmai érvek hangzottak el. „Szakmai érvekkel kell alátámasztani a településeknek járó pénzcsomag visszaosztását a lakosság részére, hiszen azt ők maguk termelik meg. Bízom benne, hogy sikerül mindent megtenni annak érdekében, hogy egyre több támogatót szerezzünk az ügyhöz és az érdekvédelmi szervezetek is a kezdeményezés mellé állnak, hiszen Szlovákia legtöbb települését hátrányosan érinti ez a két szorzó.

Egy normális demokráciában a többség érdekeit kell szolgálja egy döntés”

– jelentette ki Keszegh Béla.

Hangsúlyozta, a Pro Civis az egyik legfelkészültebb szervezet ebben a témában és a legtöbb adattal rendelkezik. „Ezért is mertem én is mellé állni, hiszen nem érzésekről és gondolatokról van szó, hanem szakmai tényekről” – fogalmazott.

Komárom polgármestere is úgy vélekedett, most nem lehet feladni. „Mindent meg fogunk tenni a lakosainkért és továbbra is megteszünk mindent azért, hogy a régiónkba hozzuk a legtöbb támogatást, hogy ebben a nehéz, konszolidációs időszakban enyhítsük a lakosság terheit és a településeink fejlődése is biztosított legyen” – mondta.

Őry Péter elmondta, a jövő héten politikai síkon tárgyal tovább a párt a témában.

„Ma jelzésértékű volt, hogy mindaddig, amíg az érdekvédelmi szervezetek, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) nem áll bele a témába erőteljesebben, addig nehéz lesz a minisztérium bürokratikus rendszerét átütni, még ha politikai döntés is születik mellette” – összegezte.

Keszegh Béla hozzáfűzte: ma a lehető legmagasabb szakértői szinten tárgyaltak. „Az urak itt a pénzügyminisztériumban válogatják, rakják össze a kolbászhoz valókat, de magát a kolbászt a parlamentben töltik” – szögezte le.

Szalai Erika/Felvidék.ma