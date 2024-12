15 millió búzaszem: a magyar gazdálkodókat egyesítette a szolidaritás eszméje

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdáknak a tettekben megnyilvánuló hálaadást jelenti – mondta az agrárminiszter csütörtökön a Bács-Kiskun vármegyei Tasson.

Az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (ÁGOTA) Bács-Kiskun vármegyei rendezvényhelyszínén, ÁGOTA Falván zajló Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés 2024. évi Kárpát-medencei adományozó ünnepségén Nagy István elmondta:

hálaadás ez a kezdeményezés a gazdáknak egyrészt azért, mert élnek, de hálaadás azért is, mert volt erejük elvégezni a kétkezi munkát és ennek eredménye is van; hálaadás azért is, mert láthatják a hálás tekintetét azoknak, akiknek átadják a felajánlásaikat.

Az agrárminiszter hangsúlyozta: a magyar gazdák ereje a Magyarok kenyere programnak is biztos hátteret ad, hiszen az tud segíteni másokon, akinek van miből adnia, de a jóakarat nélkül, ami ebben a programban a gazdák részéről megnyilvánul, az eredmények csak rideg számok maradnának – fogalmazott.

Mint mondta, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) bekapcsolódásával a program szellemisége kiteljesedett azzal, hogy már a határon túli magyarság is képviselteti magát a közös munkában.

Kiemelte: a magyar gazdálkodókat egyesítette a szolidaritás eszméje, az adományozott termény mennyisége több mint egy évtized alatt megszázszorozódott.

Nagy István közlése szerint a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásának nemes gondolatából mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató, nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé terebélyesedett a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program.

„Ezen a programon keresztül tanúságot teszünk a magyar kultúra szeretetéről éppúgy, mint a hagyományaink tiszteletéről, az önzetlen segítő szándékról, a rengeteg jóindulatról, amely évről évre azt üzeni, nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra” – fogalmazott.

Az agrárminiszter elmondta: 1100 tonna búza gyűlt össze, és az aszály ellenére is nőtt az adománybúza mennyisége, ami megmutatja „a magyar gazdák hozzáadott értékét és a vidék megtartó erejét” is. Hozzátette, hogy idén is tudtak zöldségfelajánlással, számítástechnikai eszközökkel, vetőmaggal, illetve anyagi támogatással is segíteni.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: a Magyarok kenyere program olyan jó gyakorlat, amelyet külföldön is be kell mutatni.

Hozzátette: húsz évvel ezelőtt ezen a napon zajlott a szégyenteljes népszavazás a kettős állampolgárságról, amely a közösségrombolásról szólt, a Magyarok kenyere program azonban éppen a közösségépítésről szól.

A gyermekvédelemnek pedig arról kell szólnia, hogy „hitet, bizalmat és közösséget adunk a fiataloknak” – fogalmazott.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke arról beszélt, hogy bár kis közösség a gazdáké, a Magyarok kenyere program új elemeként az elmúlt évben elindított Magyarok kenyere a jövőért ösztöndíjprogram révén idén már a tavalyinál kétszer több, 25 fiatal részesült egyéves ösztöndíjban, amit tanulmányaikra, szakmai fejlődésükre vagy a gazdálkodással kapcsolatos fejlesztésekre fordíthatnak.

Közölte, hogy a hajdúnánási asszonyok által Szent István ünnepére készített aratókoszorút Ágota Falva kápolnájának ajándékozzák. A több ezer búzaszálból készült koszorú a gazdák összetartó erejét és a nemzet iránti felelősségvállalását jelképezi – tette hozzá.

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a Magyarok kenyere program jó példát mutat mind a 15 millió búzaszemmel, mert „megszünteti azokat a határokat, amelyeket ránk róttak, és amelyek elszakításra késztetnének bennünket” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: „számíthatunk egymásra: számíthatnak a rászorulók a gazdákra„.

Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke köszönetet mondott mindenki nevében a gazdatársadalomnak, amiért ilyen kiemelkedő példát mutatnak hazaszeretetből, összefogásból és szolidaritásból.

Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője arról beszélt, hogy Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója 13 megyében mintegy hatezer, családját nélkülözni kénytelen gyermeket és fiatalt gondoz hosszú évek óta. A Magyarok kenyere program összefogásának köszönhetően ebben az évben összesen 14 ezer 500 kilogramm lisztet oszthatnak szét a nevelőszülői hálózatokban, a nevelőszülő családok körében, illetve a gyermek- és lakásotthonokban.