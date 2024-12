Fico: Az egészségügy a szakminiszter dolga, nálam összeférhetetlenség áll fenn

A felmondások miatt kialakult egészségügyi helyzet megoldása Kamil Šaško (Hlas-SD) szakminiszter dolga, aki egyébként pontosan tudja, mit kell tennie – jelentette ki kedden Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Hozzátette, az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatban nála „feloldhatatlan” összeférhetetlenség áll fenn, mivel megmentették az életét. Hozzátette, hogy mindenben támogatja a szakminisztert.

„Én ebben a témában túlságosan szubjektív vagyok. Talán értik, mire gondolok. Nem szívesen tárgyalnék ilyesmikről olyan emberekkel, akik megmentették az életemet. Túlságosan szubjektív és emocionális vagyok” – mondta keddi sajtótájékoztatóján a kormányfő.

„Abból indulok ki, hogy az egészségügyi miniszter kellően felkészült ember és pontosan tudja, mit kell tennie, nálam viszont feloldhatatlan összeférhetetlenség áll fenn egészségügyi témákban”

– fűzte hozzá Fico.

Országszerte 3300 kórházi orvos adta be a felmondását, és sokan a túlórázást is visszautasítják. Készek visszavonni a felmondásokat, ha a kormány teljesítené a feltételeiket. A fő elvárásuk a 2022-es memorandum betartása, melyet az akkori kormánnyal írt alá az orvosi szakszervezet.

Az egészségügyi tárca közölte, hogy a hétfői (december 16.) tárgyaláson megjelöltek öt-hat kulcsfontosságú témát, amelyek a megállapodáshoz kellenek. A szakszervezet is azt állítja, mindent megtesz a mihamarabbi megegyezés érdekében.

(TASR)