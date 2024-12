Új perspektívák a csallóközi gasztronómiában

A gasztronómia fejlődése és támogatása a Csallóközben különösen fontos, mivel hozzájárul a térség kulturális és gazdasági megerősödéséhez.

A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Kukkonia polgári társulás immár negyedik alkalommal szervezte meg közösen a Gasztronómiai workshop elnevezésű szakmai gasztronómiai fórumot, amelyen a régiót érintő témák „kerülnek terítékre”.

A december 10-én zajló eseménynek a dunaszerdahelyi termálfürdő területén található felújított Thermalpark Panzió adott otthont.

A helyi alapanyagok és hagyományos receptek népszerűsítése nemcsak a régió identitását erősíti, hanem a fenntarthatóságot is szolgálja. A helyi egységek támogatása, a gasztronómia fejlesztése vonzóbbá teheti a térséget a turisták számára, ami új munkahelyeket teremthet és növelheti a közösség bevételeit. A helyi ételek és ízek bemutatása így nemcsak a hagyományok megőrzését segíti, hanem a Csallóköz gazdasági fejlődésének is erős alapot ad. Az egész napos szakmai program lehetőséget nyújtott a résztvevőknek, hogy panelbeszélgetések során aktuális kihívásokat vitassanak meg és közös megoldásokat keressenek. Az eseményre különböző csallóközi vendéglátó-egységek, szolgáltatók, szállásadók, iskolák képviselői kaptak meghívást. A fórum négy témakör köré csoportosult.

Az első panel a helyi munkaerőhiány kérdésére fókuszált, különös tekintettel a harmadik

országbeli munkaerő bevonására.

A harmadik országbeli munkaerő foglalkoztatása Csallóközben – mint Szlovákia más régióiban is – egyre nagyobb figyelmet kap, különösen a munkaerőhiány enyhítésének szempontjából. A harmadik országokból érkezők között vannak magasan képzett szakemberek is, de a legtöbben szakképzetlen vagy alacsony szakképzettségű munkakörökben helyezkednek el, például az építőiparban, mezőgazdaságban vagy vendéglátásban. A szigorú szabályozás miatt időigényes lehet a munkavállalók munkába léptetése, integrációjuk gyakran kihívást jelent, különösen a nyelvi akadályok miatt. A helyi nyelv ismeretének hiánya bonyolítja a kommunikációt, a munkahelyi beilleszkedést és a hosszú távú foglalkoztatást. A külföldi munkaerő segíti ugyan a gazdasági folyamatok fenntartását, különösen a munkaerőhiány által érintett ágazatokban, ugyanakkor a munkaerő-import hosszú távon nem feltétlenül oldja meg a strukturális problémákat. A harmadik országbeli munkaerő foglalkoztatása rövid távon fontos szerepet játszik a Csallóköz gazdaságában, de hosszabb távú megoldásokra is szükség van a régió munkaerőpiacának fenntarthatóságához. A valós életből merített példák és gyakorlati tapasztalatok megosztásában olyan elismert szakemberek nyújtottak értékes betekintést, mint Németh Andrea (Right People), Tóth Tihamér (Hotel Therma), Földes Erika (Istermeat) és Kaczor Mónika (Thermalpark DS). Az ő hozzájárulásuk jelentős mértékben gazdagította a hallgatóság

ismereteit és inspirációt nyújtott a szakmai párbeszédhez.

Ezt követően az együttműködésben rejlő lehetőségeket vitatták meg, pozitív példákat

felvonultatva a közös erőfeszítések sikerességére.

A magyarországi SVÉT, azaz a Stílusos Vidéki Éttermiség már évek óta magas szintű szakmai háttérrel széles körben képes bemutatni és népszerűsíteni a magyarországi vidéki gasztronómiát és vendéglátást. A csallóközi séfek évente számos alkalommal találkoznak, legyen szó a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Kukkonia polgári társulás által közösen szervezett képzésekről, workshopokról vagy versenyekről, ahol ők is tapasztalatokat cserélhetnek. Ennek kapcsán felmerült az ötlet, hogy a SVÉT mintájára Csallóközben is létrejöhetne egy séfekből és éttermekből álló társulás, amelynek küldetése a régió gasztronómiájának magasabb szintre emelése lenne. A panelbeszélgetésben résztvevők a témakörben Ruprecht László (SVÉT elnök), Bindics Imre (Villa Rosa Étterem), Polák Ferenc (Corvin Étterem és Panzió), valamint Weisz Tibor (Park Bistro és Gútai Közös Igazgatású Magániskola) gasztronómiai szakemberek fejtették ki véleményüket. A beszélgetőpartnerek közül egyébként Polák Ferenc és Weisz Tibor séfek rendszeres résztvevői a Csallóköz legjobb étele versenynek, s büszkélkedhetnek azzal, hogy már mindketten elhódították a legjobbnak járó díjat is.

A harmadik panelben a Z generáció gasztronómiába történő bevonása és a megfelelő utánpótlásképzés témája került előtérbe, ahol gyakorlati élményeket osztottak meg a résztvevők.

Czucz Péter és Bindics Imre (Villa Rosa Étterem) mellett Takács Iveta (Kodály Zoltán Alapiskola, igazgató), Dömény Ivett (pedagógus, Ivitaly-főzőiskola), Lakky Tamás (Gasztro DS) és Usačov Péter (Dunea) szakmai hozzászólásai hangzottak el. Egyhangúan fontosnak tartják, hogy a felnőttek már fiatal korban megismertessék a gyerekekkel az alapanyagokat, a hagyományos ízeket, a főzés szépségét. Felmerült azonban az is, hogy ma már kevesek számára vonzó a gasztronómiai pálya, ebből adódóan nagyon nehéz megtalálni a megfelelő munkaerőt bizonyos pozíciókra.

A délelőtt utolsó paneljében pedig a vendégszám növelésének stratégiáiról cseréltek eszmét

a szakemberek, hogy a csallóközi vendéglátó egységek hatékonyabban tudjanak működni.

Czucz Péter, Ruprecht László, Polák Ferenc és Weisz Tibor mellé Kassay Tamás (Spabook.net)

csatlakozott, s többek között azt is boncolgatták, hogy miként lehet a tömegeket bevinni

az éttermekbe, hogy jó alapanyagok felhasználása mellett lejjebb lehessen menni az árakkal

is.

Az eseményt közös ebéd zárta, amely nemcsak a kapcsolatépítést segítette, hanem

lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy a beszélgetések során felmerült ötleteket informális

keretek között is továbbgondolják. A Gasztroworkshop remek példája annak, hogy a helyi

gasztronómiai és turisztikai szakma összefogása milyen erőteljes hajtóerőt jelenthet a régió

kulturális és gazdasági fejlődése szempontjából.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)