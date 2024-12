Karácsonyváró forgatag Serkében képeken

Serkében (Rimaszombati járás) a lakosok közös összefogásával rendezték meg a Karácsonyváró Forgatag című rendezvényt december 14-én.

„Középpontban a gyermekek szerepeltek, a helyi pedagógusok különböző kézműves foglalkozásokkal készültek. Pl. fából készült karácsonyi dísz, mézeskalács díszítés, ügyességi játékok, arcfestés, kvízek, karkötő készítés fonálból és játszókuckó a pici gyermekeknek.

A Református Gimnázium tanulója Radics András repítette el a kicsiket és felnőtteket is egyaránt a mese világába. Helyi árusok munkáit lehetett megtekinteni, valamint vásárolni is lehetett belőlük. A szervezők ezzel támogatva munkájukat, hogy közismertebbé váljanak, hogy milyen értékekkel is rendelkezik Serke község. Míg a gyerkőcök a kultúrház belső épületében tevékenykedtek, ezalatt a felnőtteket kinti program várta, kolbászsütés, káposztaleves, forralt bor, zene és jókedv.

Fő célunk az volt, hogy minden generációt megszólítsunk, közösen tevékenykedjünk, közösséget építsünk és identitásunkat erősítsük” – nyilatkozta Batta Borbás Lucia, a szervezők egyike.

Hozzátette, hálával tartoznak minden résztvevőnek, aki elment az összejövetelre.

„Köszönettel tartozunk azoknak is, akik támogattak minket bármilyen formában, hogy ez a rendezvény létrejöjjön és hagyományt teremtsünk.

Fotó: Batta Borbás Lucia FB

(HE/Felvidék.ma)