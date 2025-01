Losoncon felújítják az egykori tűzoltószertár épületét

Losoncon az egykori történelmi tűzoltószertár felújítására az önkormányzat európai uniós alapokból szeretne 740 000 eurós támogatást igényelni. A dr. Herz utcában levő szertárat a szomszédos városi múzeum a saját céljaira kívánja kihasználni. Így a múzeumban újabb tárlatoknak szintén bőven lenne helye, ugyanakkor kialakíthatnának raktárhelyiségeket, tárolóhelyeket is. Erről Andrea Moravčíková, az intézmény vezetője számolt be a TASR hírügynökségnek.

A valamikori tűzoltószertár a város központjában található, a történelmi városháza mellett, amelyben már néhány éve a városi múzeumot rendezték be. A múzeumnak 2023-ban sikerült anyagi forrásokat szerezni a tűzoltószertár földszinti részének a rekonstrukciójára, ahol helyet kapott Losoncnak az 1907-ből származó nagyméretű interaktív makettje.

„Az emeleten helyet kapna a múzeum teljes anyaga. Szeretnénk kiállítani a város neves, úgynevezett Voda doktor gyógyszertárának anyagát, amelyet jelenleg a látogatók a folyosón tekinthetnek meg. A tetőtérben raktárhelyiségeket, tárolókat alakítanánk ki. Átépítenénk a garázsokat is, ahol ugyancsak raktározási lehetőségeket kapnánk” – mondta Andrea Moravčíková azzal, hogy az új helyiségekben a városi tűzoltók és városi rendőrök is bemutathatnák történetüket.

A létesítmény felújítására európai uniós támogatást igényelnek, a kérvényezést az önkormányzat decemberi ülésén már jóváhagyták. A munkálatok keretében az épület külsejét is felújítják, valamint kicserélik az ajtókat és ablakokat, a villanyvezetékeket, a csatornahálózatot, és a fűtést, illetve a vízvezetékrendszert is modernizálják. Új tetőt is kap az épület.