A Rákóczis kultúra áramlása a Balogvölgyében

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete főképpen a Rákóczi Szövetség Gömörben polgári társuláson keresztül a Rimaszombat és vidéke célalap 24 iskolájával és 27 óvodájával működik együtt. Éves programját pedig ezen kívül a Csemadok Nagybalogi és Nemesradnóti Alapszervezeteivel, a Nemesradnóti Református Egyházközséggel, a nemesradnóti Lidike kft-vel és a bátkai Remény nyugdíjas klubbal karöltve fejtette ki a 2024-es esztendőben.

A Magyar Iskolaválasztási Programot, a Vándorbölcső-programot, a különböző akciók szervezését, a rendezvényeken való részvételt, a megemlékezéseket, koszorúzásokat, Pósa Lajos emlékének az ápolását, hosszabb lejáratú projekteket érinti és teszi ki a tevékenységük nagy részét.

Immár tizedik éve tartó projekt a Muskátli magazin megjelentetése, ami a Lidike pihenőház szellemi műhelyében készül Pósa Lajos, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjének és Az Én Ujságomnak a nyomdokaiban.

Pósa Lajos emlékének az ápolása szorosan kapcsolódik a szervezet munkájához.

A nemesradnóti Pósa Lajos Emlékképtárban rendszeresen fogadnak látogatókat. Évente megemlékeznek a költő, szerkesztő szeretett édesanyjának, Marcsa néninek a sírjánál is. Tavaly pedig a költő halálának 110. évfordulója alkalmából autóbuszkirándulást is szerveztek Budapestre, ahol csoportosan megkoszorúzták a sírját és a Városligetben található ülőszobrát.

A megemlékezések és koszorúzások jelentős szerepet töltenek be a szervezet életében.

Minden hónapban van valamilyen alkalom, amikor fejet hajtanak őseik emléke előtt. Januárban Nagybalogon a Málenkij robot áldozataira emlékeznek. Március idusán Nagybalogon, Uzapanyiton, Rakottyáson, Bátkában és Rimaszombatban koszorúznak.

Tavaly októberben több koszorúzásra is sor került, így megemlékeztek Benedek Lászlóra Hanván, az 1848/49-es hősökre Nemesradnóton, Kun Ferenczre, a Rákóczi Szövetség néhai alelnökére a sírjánál a Farkasréti temetőben, Rimaszombatban az 1956-os hősökre. Halottak napján pedig elhunyt szervezeti tagjaikra is emlékeznek, mások mellett Szepesházy Kálmán örökös tiszteletbeli elnökre. Illetve novemberben megállnak Koós Győző hadnagy sírjánál is Nagybalogon, a Csemadok helyi szervezetének a rendezésében, emlékeztetve a világháborús veszteségekre.

A rendezvényekhez való csatlakozást fontos küldetésnek tekintik.

A vezetőség és a tagság szívesen tesz eleget a meghívásoknak, s vesz részt a partnerszervezetek programjain képviselve a Rákóczi Szövetséget. Tavaly ott voltak Nemesradnóton A magyar kultúra napján; Csemadok évzárókon Nemesradnóton és Nagybalogon; Budapesten Esterházy-megemlékezésen; Nemesradnóton a Kossuth-napon; Jászberényben a Subadoktor könyvbemutatón; Hanván Rákóczi helyi szervezetek találkozóján; a szervezet vezetője Rómában a nemzeti zarándoklaton, a Magyarság Házában Hacsi Attila előadásán; Bátkában az augusztus 20-i ünnepségen; Rimaszombatban Gaál Lajos előadássorozatán; Bátkában a Mács József Könyvtár megnyitóján; s nem utolsósorban Budapesten a Halzl József-emlékkonferencián.

A saját akciók sorába is több emlékezetes és színvonalas rendezvény tartozott a 2024-es esztendőben.

Megszervezték a Házasság hete alkalmat Rimaszombatban, a Szent-Ivány József közösségi házban; Uzapanyiton Hacsi Attila köszöntését és díszpolgári cím adományozását és a balogvölgyi tollforgatók találkozóját, majd később március idusán a történelmi sétát az uzapanyiti iskolásokkal; áprilisban a kitelepítettek emléknapját Balogtamásiban; júliusban a budapesti és a gödöllői kirándulást; szeptemberben Németh Andrásné Gabriella előadását Erzsébet királynéról, Sisiről Nemesradnóton. S immár hagyományosan Luca-napján az évzáró taggyűlésüket, melyet idén Rakottyáson tartottak, ahol zenével a hanvai Thomas Band Zenekar szolgált.

Mindez mellett a szervezet vezetősége felvállalta a Rimaszombat és vidéke célalap területére eső, a Magyar Iskolaválasztási Programmal kapcsolatos teendők és a Gömöri Vándorbölcső-program koordinálását is.

A 2025-ös esztendő elé hasonló tervekkel és elképzelésekkel néznek.

A szervezet vezetősége és tagsága hálás a Rákóczi Szövetségnek és a támogatóknak, hogy Gömör ezen a Balog-patak menti vidékének lakossága és gyermekei is részesülhetnek az általuk kínált lehetőségekben.

Így az óvodai karácsonyi programban, a babanaplóban, az elsősöknek szánt iskolatáskákban, a mályi Vitorlás Táborban, a gyöngyösi Kerékpár Táborban, a sátoraljaújhelyi Anyanyelvi Tábor, a Szülőföldön Magyarul program kínálta anyagi támogatásban, a magyar iskolakezdőknek szánt ösztöndíjakban, a pedagógusoknak rendezett találkozókban, az óvodákban támogatott karácsonyi programokban.

