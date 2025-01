Ferenc pápa a sajtó és az internetes hírgyártás képviselőivel találkozik a kommunikáció világának szentelt jubileumon

A kommunikáció hagyományos és legújabb felületein dolgozók kihívásairól és küldetéséről szól a Ferenc pápa vezette jubileumi találkozó, amely péntektől vasárnapig tart Vatikánvárosban és Rómában.

A 2025-ös jubileumi szentév harminchat kiemelt eseményéből a legelsőt a kommunikáció világának szentelik, bizonyítandó, hogy az egyház és személyesen Ferenc pápa mekkora jelentőséget tulajdonít azoknak, akiknek szakmájuknál fogva a szentév üzenetének továbbítása lesz a feladata.

Több ezer sajtómunkás érkezett Rómába mind az öt kontinensről: egyháziak és világiak, akik kommunikációs területen dolgoznak a legkülönbözőbb médiafelületeken.

A legnépesebb csapatokat a spanyol ajkú és a lengyel újságírók alkotják, de képviselteti magát az afrikai és a közel-keleti sajtó is. Természetesen nem hiányoznak a Szentszéknél akkreditált tudósítók sem.

A kommunikáció világának szentelt háromnapos jubileumi találkozó programjainak közös célja

a „cselekvésre való felszólítás, vagyis reményteli történetek elmondása. Illúzió azt gondolni, hogy jó kommunikációt építhetünk, ha nem veszünk tudomást a világban tapasztalt rosszról, és változtatni is lehet ezen a szemléleten, ha a minden történetben felcsillanó fényt is kommunikáljuk, amelyet még a legsötétebb körülmények között is fel lehet fedezni”