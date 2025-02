Farkas Zsolt atyát kérdeztük a jubileumi év eredetéről és üzenetéről

A katolikus egyházban a 2025-ös évet szentévvé, vagyis jubileumi évvé nyilvánította Ferenc pápa. A jubileumi évek történetének eredetéről, üzenetéről és céljairól PaedDr. Farkas Zsolt esperes-plébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke nyilatkozott a Felvidék.ma-nak.

Mit tudhatunk a jubileumi évek történetének eredetéről?

A jubileum szó az örömujjongást, vagyis az öröm és az ünnep érzését juttatja eszünkbe.

Az elnevezés alapja a héber jóbel szó, jelentése: kos, kos szarva és a belőle készült kürt a „tülök, harsona”, mellyel a 49. évben az engesztelés napján (7. hónap 10. nap) meghirdették a jóbel évet. A jóbel évet 7 szombatév (nyugalomév) után (7×7 év), tehát az 50. évben kellett megtartani. Josephus Flavius történetíró szerint a jóbel évet a 7. szombatév utolsó évében, azaz a 49. esztendőben kellett megtartani.

Az Ószövetségben a mózesi törvény előírásai szerint tehát ezt a kos szarvából készült kürtöt kellett megfújni minden ötvenedik évben a szentév, vagyis a teljesen az Úrnak szentelt év kezdetének jeleként.

„Fújd meg a harsonát az egész országban” – olvashatjuk a Leviták könyvében.

Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessétek a szabadságot a földön, annak minden lakójának. Legyen ez jubileum számotokra.

Minden 50. esztendőben, a szántóföldet parlagon kellett hagyni, és azt a földet, mezőt és telket (falvakban és papi városokban a házat is), mely az előző években idegen kézre került, vissza kellett adni eredeti tulajdonosának vagy leszármazottjának. A fizetni képtelen adós tartozásait el kellett engedni. A papi törvényhozásnak ez az intézkedése a szombat gondolatköréből fakadt, s előírásait elsősorban a Lev. 25,8-17.23-55 vers tartalmazza.

A nagy örömünnep évében nem volt szabad földet művelni, még azt a gabonát és szőlőt sem volt szabad leszedni, ami magától termett. Az ország minden lakosát, aki rabszolgasorba süllyedt föl kellett szabadítani. Vissza kellett adni minden eladott, elzálogosított földet az eredeti tulajdonosnak.

Az elmondottak az Ószövetségben is olvashatóak és a külső körülményekre, az anyagi dolgokra vonatkoztak. Hogyan alakult ez a hagyomány a kereszténységben? Mit jelent ma ez az ünnep a hívő ember számára?

Az első jubileumi évet 1300-ban hirdette meg VIII. Bonifác pápa.

Az 50 évenkénti jubileumi évet VI. Kelemen pápa (1342-52) rendelte el, majd VI. Orbán pápa (1378-89) minden 33-ik évet az Úr földi életének ideje alapján tett jubileummá.

II. Pál pápa (1464-71) vezette be a 25 évenkénti jubileumi évet arra hivatkozva, hogy az élet rövidsége miatt az 50 éves periódusok esetén sokan nem részesülhetnek a rendes jubileumi évek lelki kegyelmeiben.

XIII. Gergely pápa (1572-85) a jubileumi évek közti időt 15 évre akarta leszállítani, végül azonban a rendes jubileumi évek 25 évenkénti forgása lett általános.

Milyen jelképek követik a szentévet?

A jubileumi évek legfőbb megnyilvánulása és jelképe a zarándoklat, a Szent Kapu és a búcsú, amely az Istennel és az emberekkel való kiengesztelődést segítik, valamint hitünk elmélyülését és megújulását.

Az Egyház ebből az alkalomból megkönnyíti hívei számára a bűnbocsánat és a megbékélés elnyerését.

Megtanít a bűnbánatra, Isten és felebarátaink irányába tett könyörületes és szeretetteljes cselekedetek megtételére, hogy elnyerjük a búcsút, amelyet Isten minden, Őt alázattal kereső fiának meg akar adni.

Az Újszövetségben Jézus megváltói műve az ember számára olyan szabadulást jelent a bűn adósságától, mint a jóbel év az anyagi terhektől. Jézus önmagára vonatkoztatja Izajás próféta szavait: az örömhír, amit Ő hozott, épp az, hogy elérkezett az Úr esztendeje, a foglyok szabadulásának éve, az igazi jubileumi év:

„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk 4,18-19).

Az ősi héber jubileum, a messiási megszabadítás előképe így forrt egybe a kegyelem évével, amelyet Jézus hirdetett a názáreti zsinagógában, nyilvános küldetésének kezdetén.

Ismeretes, hogy az idei évet a Spes non confundit – A remény nem csal meg címen hirdette meg a szentatya, ezt a címet viseli a szentévet meghirdető bulla, mely huszonöt pontból álló javaslatokat, felhívásokat tartalmaz. Ebből az alaklomból egy általánosan használt vizuális jel készült a 2025-ös évre. Mit láthatunk a szentévet ábrázoló jelképen? Hogyan szólítja meg a logó az egyéneket és a közösségeket?

A 2025-ös jubileum mottója, „A remény zarándokai”.

Az idei szentév logóját Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizálás Pápai Tanácsának elnöke mutatta be hivatalosan.

A logó az olasz Giacomo Travisani alkotása.

Négy egymást követő stilizált emberalakot ábrázol (sorrendben egy piros, egy sárga, egy zöld és egy kék figurát), akik a világ négy sarkából érkező emberiségre utalnak. Mindegyikük átöleli az előtte álló alakot, kifejezve a szolidaritást és testvériséget, amelyeknek egyesíteniük kell a népeket. A sorban első emberalak a keresztbe kapaszkodik, amely a hit jelképe és amely szintén átöleli a reményt, amelyről soha nem lehet lemondani. A négy figura alatt látható hullámok azt jelképezik, hogy az élet zarándokútja nem mindig nyugodt vizeken halad. És hogy a reményre szólítson, amikor mind a személyes, mind a világban zajló események ezt nagyobb intenzitással igénylik, a kereszt alsó része horgonnyá – a remény metaforájává alakul, amely felülkerekedik a zajló hullámok mozgásán.

Nem véletlen a karakterek színválasztása sem:

a piros a szeretetet, a cselekvést és a javakban való osztozást jelképezi,

a sárgás-narancssárgás szín az emberi melegséget fejezi ki,

a zöld a békét és a kiegyensúlyozottságot idézi,

az égszínkék pedig a biztonságra és a védelemre utal.

A kereszt és egyben horgony

fekete-szürke színe a tekintélyt és a belső arculatot képviseli.

A kép a maga teljességében azt is ábrázolja, hogy a zarándok útvonala nem egyéni, hanem közösségi esemény, amely a kereszt felé irányul. A kereszt is dinamikus mozgásban van, az emberiség felé hajol, hogy elébe menjen és soha ne hagyja magára, hanem felkínálja számára a jelenlét bizonyosságát és a remény biztonságát. Az ábrázolást a 2025-ös jubileum zöld színnel írt latin nyelvű mottója egészíti ki: Peregrinantes in Spem, magyarul: A remény zarándokai.

A jelkép egy iránytű, amelyet követni kell, továbbá egy közös nevező, amely képes arra, hogy átitassa a jubileumi esemény ünneplése körül összegyűlteket, kifejezi az identitást és a sajátos spirituális témát, magába foglalva azt a teológiai jelentést, amely körül kialakul és megvalósul a jubileumi szentév.

Köszönjük a tájékoztatást Farkas Zsolt atyának.

