A Mária Út a keresztény értékek megőrzésére és az emberi kapcsolatok megélésére irányítja a figyelmet

A Lévai Szent László Kör meghívására a Via Mariae Polgári Társulás tevékenységével ismerkedhetett meg a közönség február utolsó napján a lévai Reviczky Házban. A legkülönfélébb zarándoklatokat szervező felvidéki polgári társulás bemutatkozása mellett a két szervezet közti együttműködés formálódásáról is szó volt a találkozón.

Ivkovič Krisztina, a Lévai Szent László Kör vezetőségi tagja felvezetése után Méhes Richárd és Patay Péter tartott ismeretterjesztő előadást.

Nagyok sok a párhuzam a két társulás között, számos közös nevező mentén működünk – hangzott el nyitányként.

Méhes Richárd, a Via Mariae Polgári Társulás elnöke elsősorban a Közép-európai turista és zarándok-úthálózatról, a Mária Útról, valamint a szervezetük megalakulásáról szólt. Mint elmondta: a Közép- Európát keresztirányban átszövő Mária Út a spanyolországi Szent Jakab út (Camino de Santiago, El Caminó) mintájára épült ki. A zarándok-úthálózat egy hiánypótló út a zarándokok számára, akik a kegyhelyek, zarándokhelyek mellett a környék értékeivel is megismerkednek az egyes utak során – húzta alá Méhes Richárd.

Mint elmondta, a Mária Út két főágból áll. A kelet – nyugati ág Csíkszomlyót köti össze Mariazell-lel, míg a déli – északi ág Medzugorjét köti össze Czestochowával. Kiépítés alatt álló útvonal mentén regionális zarándokhelyek találhatóak. Ezzel kapcsolatban Méhes Richárd kifejtette:

„a keresztény értékek megőrzésére és emberi kapcsolatok megélésére irányítják a figyelmet ezek a zarándoklatok.” Hozzátette: a zarándokutakra nemzeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit várnak, akik meg akarják ismerni a Kárpát-medence nemzeteit, keresztény hagyományaikat.

Szlovákiában a Mária Út ügyét a 2012 decemberében bejegyzett Via Mariae Polgári Társulás képviseli. A civil szervezet fő célkitűzése a Mária Út zarándok-úthálózat szlovákiai kiépítése. Első körben bejárásokat szerveztek az egyes kegyhelyek, zarándokhelyek feltérképezésére.

A szervezet elnöke továbbá ismertette a már kiépített útvonalakat. Szólt többek között az Ipolysághoz közeli Medve-kúthoz vezető zarándokútról, a Kürt és Szőgyén közötti tanösvényről. Ugyancsak felvázolta az 1Úton zarándoklatokat, mely Felvidék-szerte több regionális zarándokútvonalba kapcsolódott be. Többek között a Palást – Ipolyság útvonalat járják be a zarándokok.

Különböző katolikus ünnepekhez kötődve szerveznek zarándoklatokat. Így több ilyen jellegű alkalommal készülnek a nagyböjti időszakban, valamint az ismert kegyhelyek búcsújára, ünnepnapokra is szerveznek zarándoklatokat.

Igen sokszínűek a polgári társulás által szervezett zarándoklatok, gyalogos, autóbuszos, vízi, vonatos, kerékpáros zarándoklatok mind megtalálhatóak a kínálatukban.

Mint Méhes Richárd jelezte: a Via Mariae civil szervezet évente közel harminc-negyven zarándoklatot szervez, a zarándokok száma összesen meghaladja az ezret.

A Via Maria nem csupán zarándoklatokat szervez, hanem a hozzákapcsolódó ismeretterjesztést is végzi. Ennek egyik szép példája a zarándokhelyek bemutatását felölelő kiállítások szervezése illetve társszervezése. A Zarándok – Jel – Kép Út című vándorkiállítás például az év első hónapjaiban az ipolysági volt zsinagógában volt látható.

Patay Péter a Zoboralján megvalósuló zarándoklatokat ismertette a lévai közönségnek. Kiemelte mások mellett a nyitrai kálvária búcsút, az ugyancsak a megyeszékhelyen tartott Szent László emlékmisét, a kistapolcsányi búcsút.

Mindezen meghitt alkalmakra a tágabb környékről, sőt a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek magyar hívek.

A rendszeres gyalogos zarándoklatok közt találjuk a 2015-től minden évben megvalósuló Hrussó várától Kistapolcsányba vezető zarándoklatot, 2018-tól a zoboraljaiak is bekapcsolódnak az 1Úton zarándoklatba. Babindáról az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba tartó gyalogos zarándoklataikat 2021-től szervezik meg. Kiemelkedik továbbá az évvégi hálaadó zarándoklatuk, mely a Zobor hegyre vezet. Számos buszos zarándoklatot szerveznek a zoboraljai hívek nagy örömére.

Mindezen alkalmakkor a helyi értékekkel is megismerkednek a zarándoklat résztvevői

– szögezte le Patay Péter.

Végezetül szólt a közeljövőben meghirdetett zarándoklatokról, mint a Pannonhalmára és Győrbe vezetőről, az Ipolyfödémesről Magasmajtényba vezető nagyböjti gyalogos zarándoklatról, a Butkov-hegyre irányuló autóbuszos zarándoklatról.

A széleskörű tájékoztatás végén felmerült a Via Mariae Polgári Tárulás és a Lévai Szent László Kör szorosabb együttműködésének a kérdése. A lévai kör is számos zarándoklatot szervez, több jeles alkalmon vettek részt az elmúlt esztendők során. Rendszeresen részt vesznek a polgári társulás által szervezett egyes alkalmakon is. Így észszerű a két szervezet tevékenységének összehangolása.

Pásztor Péter/Felvidék.ma