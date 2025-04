Így festett Pozsony a húsvéti szünetben

A húsvéti szünidő alatt Pozsony különösen élénk arcát mutatta. A valamikori koronázóváros, amely egykor Magyarország fővárosa is volt, most tavaszi pompában fogadta a látogatókat. Mi is útra keltünk, hogy felfedezzük a történelmi belvárost, amely gazdag magyar vonatkozásokkal bír.

Első utunk a Szent Márton-dómhoz vezetett, ahol 1563 és 1830 között a magyar királyokat koronázták. A gótikus székesegyház ma is lenyűgöző látványt nyújt, belseje csendes áhítattal telt meg, hiszen a húsvéti ünnepek idején sokan betértek egy-egy imára, elmélyülésre.

Nem messze innen több templom is megtalálható, amelyek szintén nyitva álltak a turisták és hívők előtt.

A pozsonyi óváros utcácskái, barokk és klasszicista épületei zsúfolásig megteltek életvidám látogatókkal.

Több helyütt húsvéti díszek, és az elmaradhatatlan finomságok illata lengte be a levegőt.

Az államnyelv mellett lehetett többek között magyar, német, angol, sőt más nyelveket is hallani – Pozsony húsvétkor valóban nemzetközi hangulatba borult.

A pozsonyi vár környékén is különleges élmény várt. A középkor világát idéző játékok, mutatványosok töltötték meg a vár belső udvarát. A gyerekek számára kézműves foglalkozásokat tartottak, a felnőtteket pedig kiállítások és korabeli bemutatók várták.

A vár – amely a Szlovák Nemzeti Múzeum része – több kiállítással is emlékeztetett a város gazdag történelmére.

Köztük egy igazán jelentős magyar vonatkozású tárlattal, amely méltó módon idézte fel a közös múlt emlékeit.

Ha valaki a város egészére kíváncsi, annak érdemes felmenni az ikonikus UFO-kilátóba, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik Pozsonyra, a Dunára és a környező tájra. Innen nézve még teljesebb képet kaphatunk arról, milyen különleges is ez a település.

Az egykori koronázóváros ekkortájt igazán él, hiszen a történelem, a kultúra, valamint az ünnepi hangulat egy helyen találkozik. Aki tavasszal jár erre, biztosan nem távozik üres élményekkel!

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma