Színjátszóink sikere Nagyfödémesen

A színpadon való szereplés általában vonzza az embereket. Érdekes lehet belebújni más ember bőrébe, s úgy viselkedni, beszélni, cselekedni, ahogy azt a rendező elképzelte. A színjátszásról Felsőszeliben sok emlékünk maradt a két háború közti időkből, amikor a felekezeti iskolák és a különféle egyletek betanultak és előadtak egy-egy darabot.

A Csemadok megalakulása után folytatódott ez a tevékenység, immár a kultúrszervezet égisze alatt. Az elődök lelkesedése és odaadása éltette a csoportokat, s akadályt nem ismerve tették a dolgukat.

A kezdeti sikerek a televíziózással lassan elapadtak. Azonban a 2000-es években ismét fellobbant a láng, s több felejthetetlen előadás is megvalósult, míg 2009-ben hivatalosan is megalakult a Bulibicska Nogely Mónika vezetésével. Az amatőr színjátszók tíz évig évente új darabbal örvendeztették meg a közönséget. Számos díjat is elhoztak a járási és az országos seregszemlékről. Azonban a járvány után sajnos már nem újították fel ezt a tevékenységet.

A 2022/23-as „Petőfi-évben” Végh Piroska javasolta, hogy a szervezet kultúrcsoportjai álljanak össze egy népies témájú mű betanulására. Az ötlet tetszett, s a választás Petőfi A helység kalapácsa c. komikus eposzára esett.

Az énekkar, a tánccsoport, a citerások és a többi szereplő mindent megtett azért, hogy jó és színes előadással emlékezzenek meg a költő kerek évfordulójáról. A premier nagyon jól sikerült, s a nagyfödémesi seregszemle zsűrije is javasolta a részvételt az országos fesztiválra Szepsibe. A két év alatt sokszor előadták a környéken.

Talán e sikersorozat hatására kezdett az egyik akkori szereplő, Nagy Anita foglalkozni a gondolattal, hogy ezt a csapatot továbbra is működtetni kellene. Ezért írt egy olyan darabot, mely a régi falusi emberek életét, a pénzszerzést, a vagyongyarapításra való törekvést és a tiszta szerelem győzelmét mutatja be. A mű címe: Miegymás.

A szereplők szívesen nekiláttak a szerepek tanulásának. Munkájuk gyümölcse a felsőszeli premierre beérett, hatalmas tapsot kaptak. A közönség értette a poénokat, s nagyon jól szórakozott.

Nagyfödémesre is bejelentkeztek a Szentgyörgyi Miklós Színjátszó Fesztiválra, az Esztrádcsoportok Területi Seregszemléjére. Száraz Erzsébet, a Csemadok helyi szervezetének elnöke üdvözölte a jelenlevőket. Majd Mézes Rudolf országos alelnök és TV titkár beszélt a 24. fesztiválról.

Elsőként a helyiek Kortalan Színtársulat nevű csapata nyújtott kifogástalan műsort. Másodiknak a felsőszeliek Miegymás c. darabja került színre, majd a vezekényi GörbeTükör társulata a Minden el lesz intézve… c. művével szórakoztatta a közönséget. A zsűri, Bodri Eleonóra, Kaszás Kornél és Pomichal Mária döntése alapján mindhárom csapat továbbjutott Szepsibe az Egressy Béni Országos Színjátszófesztiválra.

A felsőszeliek emellett megkapták a vándorserleget, s a különdíjak közül Nagy Anita a legjobb női alakításért, Renczés Ágoston a legjobb férfi alakításért, s a Csemadok Felsőszeli Alapszervezete a közösségépítő munkáért is kapott különdíjat. Ez az elismerés nagyon megörvendeztette a csapatot, s reméljük, még sok helyen fog nekik tapsolni a nagyérdemű.

Gratulálunk a szerzőnek és rendezőnek, Nagy Anitának és a szereplőknek, akik bebizonyították, hogy a mai korban is van létjogosultságuk a színpadi daraboknak, mert a mondanivaló mellett nagyszerű csapatépítő erejük is van. További sikereket kívánunk!

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma