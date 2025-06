Komoly előnyt biztosítanak Magyarország számára Kapu Tibor kísérletei

Kapu Tibor világűrben végzett tudományos kísérletei középtávon üzleti és tudományos téren is nagyon komoly előnyt fognak Magyarország számára biztosítani – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára szerdán az Amerikai Egyesült Államokban az m1 aktuális csatornának nyilatkozva.

Sztáray Péter a Jó világ című műsorban emlékeztetett, Magyarország nemzetközi összehasonlításban is komoly eredményekkel rendelkezik 70-80 évre visszamenőleg is. Azt mondta, már a szocializmus idejében is folytak a Műszaki Egyetemen és másutt is olyan kutatások, amelyek értékelhető eredményeket hoztak például a fenti sugárzásmérésben.

Magyarországnak van egy nagyon komoly eszköze a Nemzetközi Űrállomáson, amelyet Kapu Tibor is kezelni fog

– tette hozzá az államtitkár a Pille dózismérő egységről.

Sztáray Péter kiemelte, ahhoz, hogy 45 év után újra magyar űrhajós juthasson a világűrbe szükség volt az állam és a magáncégek támogatására, amelyek segíteni tudták ezt a projektet. Felhívta a figyelmet arra, hogy húsz egyetemből álló konzorciumot hoztak létre azért, hogy koordinálják a párhuzamosan folyó kutatásokat.

Szerinte ez nagyon hatékony lett, így koncentráltan tudták összhangba hozni a tudományos kísérleteket a kutató űrhajós felbocsátásának a céljával.

Műsorvezetői kérdésre az államtitkár leszögezte, az űripar egy óriási üzlet, amely középtávon érvényesül. Hozzátette, a kutatások eredményei egy idő után megjelennek a gazdaságban is. „Nagyon sok olyan termék van a mindennapi életben, ez köztudott, ami az űrkutatásnak köszönhető, és ebben Magyarország is egy versenyképes szereplő” – jelentette ki.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Kapu Tibor 30 kutatási tervet visz magával a világűrbe, amelyeket 14 nap alatt végez el.

