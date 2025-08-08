Modern cseh vonatok érkeznek Szlovákiába – átalakul több nemzetközi járat

A Cseh Vasutak (České dráhy – ČD) több jelentős változást tervez a december közepétől életbe lépő új menetrenddel. Ezek egy része Szlovákiát is érinti: több Pozsonyba tartó nemzetközi vonat esetében például a kategória EuroCityről railjetre változik, ami modernebb járműveket és nagyobb utazási komfortot jelent. Emellett a Pendolino járatok visszatérhetnek a Prága és Kassa közötti eredeti útvonalra – közölte csütörtökön Petr Šťáhlavský, a ČD szóvivője a TASR pozsonyi tudósítójának jelentése szerint.

A ČD a railjet kategóriát a kényelmes utazás védjegyének tartja. Ebbe a csoportba tartoznak a Railjet szerelvények, illetve a legmodernebb típus, a ComfortJet. A vasúttársaság 2026 első felére már mind a 180 megrendelt kocsit üzembe helyezi, ezek húsz szerelvényben állnak majd forgalomba. A jövőben ezeket Németország, Szlovákia és Magyarország felé közlekedő vonalakon is alkalmazni kívánják.

„Egyes Metropolitan-járatokra és a Hungaria vonatra is teljes Railjet- és ComfortJet-szerelvények kerülnek majd. Ezek a vonatok railjet kategóriában közlekednek, és így különbözni fognak azoktól a járatoktól, amelyeken 2026-ban még a szlovák ZSSK klasszikus szerelvényei közlekednek majd EuroCity besorolásban”

– pontosított a cseh vasúttársaság.

Jelentős változás lesz a Csehország és Szlovákia közötti vasútvonalon is: a Horná Lideč térségében tervezett, nagyszabású vágányzár miatt a Valašský expres járatai várhatóan 2026 menetrendjének végéig csak Vsetín állomásig közlekednek. Innen Horná Lidečen át Puhóba vagy Zsolnára pótlóbuszok szállítják majd az utasokat.

Šťáhlavský egy másik fejlesztésről is beszámolt: visszatérhet eredeti útvonalára a SC Pendolino Košičan nevű nemzetközi járat.

„A szerelvények visszaállítására azután kerülhet sor, hogy lezárul a jelenleg zajló modernizáció (például mobiljel-erősítő telepítése), valamint hogy az ETCS rendszer engedélyt kap a napi használatra – várhatóan még idén ősszel”

– fogalmazott a szóvivő.

Az új menetrend szerint a Prága–Ostrava vonalon, amely továbbhalad Lengyelország vagy Szlovákia felé, az EuroCity és InterCity járatok többségében nagy étkezőkocsik jelennek meg, és a vonatok kapacitása 40 ülőhellyel bővül.

A ČD további újdonságként meghosszabbítja járatait dél felé az ausztriai Villachig, észak felé pedig májustól egészen Koppenhágáig közlekednek majd cseh szerelvények. Hamburg irányába is bővítik a kínálatot, egyes szakaszokon akár 230 km/órás végsebességet is elérhetnek majd.

BN/Felvidék.ma/TASR