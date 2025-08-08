Home Kitekintő Trump nem az orosz–ukrán csúcshoz kötné a Putyinnal való egyeztetést
Vlagyimir Putyin és Donald Trump amerikai elnök találkozója a G20-ak oszakai csúcstalálkozóján 2019-ben. (Kép: en.kremlin.ru)

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz–ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai–orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai–orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános.

A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy

„Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai–orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”.

„Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival”

– mondta.

MTI/Felvidék.ma

