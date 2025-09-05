„Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége”

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt a magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök azon friss kijelentéséről is kérdezték, amelyben az orosz kőolaj vásárlásának beszüntetésére szólította fel az európai országokat.

Erre válaszolva kifejtette:

„Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül.”

„Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk”

– mutatott rá.

„Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide. És abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az a tény, hogy az Európai Unió elutasította a segítségkérésünket arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljük, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte meg, hanem a szállításért fizetendő tranzitdíjat az európai benchmarkok ötszörösére” – tette hozzá.

Szijjártó Péter a Tisza Párt adóterveivel kapcsolatos újságírói kérdésre reagálva azt mondta, hogy az emberek jogosan gondolták azt, hogy a magyar politikában (…) Gyurcsány Ferenc alá már senki nem fog süllyedni, a Tisza Pártnak azonban sikerült.

„Gyurcsány Ferenc a választás után ismerte be kénytelen-kelletlen, hogy hazudott a választási kampány alatt, a Tisza Párt pedig bejelentette, hogy hazudik már most a választási kampány alatt. A Tisza Pártnak sikerült Gyurcsány Ferenc alá menni”

– fogalmazott.

A miniszter az azeri-örmény békefolyamattal összefüggésben kiemelte, hogy

erre a magyar kormány nagy potenciálként tekint a teljes régió közlekedési fejlődése szempontjából kelet-nyugati irányban.

„Ez az egyik legfontosabb központi korridor a régióban, és úgy véljük, ez az új megállapodás, amikor valóra válik, új lendületet ad az országok tranzitlehetőségei számára. Nemcsak Örményország és Azerbajdzsán számára, hanem minden ország számára előnyös lesz, hiszen rendkívül nagy potenciált hoz létre a közlekedés, az áruszállítás és az emberek mozgása szempontjából” – vélekedett.

„Mi a magunk részéről ennek a korridornak a ránk eső részét építjük, befektetéseket eszközölünk a vasútba és a közútba, hogy fejlesszük az áruszállítási lehetőségeket”

– fűzte hozzá.

MTI/Felvidék.ma