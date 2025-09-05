Home Kitekintő „A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg”
Kitekintő

„A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Hiába érvel az ukrán elnök azzal, hogy országa európai uniós csatlakozását Oroszország sem ellenzi, a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével tárgyalt, és ismét Magyarországról beszélt a nyilatkozatában.

„Szerinte azért érthetetlen az ukrán EU-tagság magyar elutasítása, mert azt az oroszok sem ellenzik. Nos, Zelenszkij elnök megint magából indult ki” – közölte.

„Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormányt a magyar emberek véleménye érdekli, ők pedig világossá tették, hogy nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen.

„Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!”

– sorolta.

„Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Kásler Miklós

„Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más...

Fico Ungváron tárgyal az ukrán elnökkel

Az Isten szolgája Esterházy János vándorkiállítás a lengyelországi...

A nyugati cégek visszavágynak Oroszországba

Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető...

A Európai Bizottság szerint továbbra sincs semmi gond...

Negyedével megugrott az SZTE-re beiratkozó külföldi hallgatók száma

Szijjártó Péter elutasította lengyel kollégája, Radoslaw Sikorski újabb...

Cseh választás – az ANO mozgalom bemutatta választási...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma