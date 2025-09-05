Home Kitekintő Fico Ungváron tárgyal az ukrán elnökkel
Fotó: TASR/Aktuality

Robert Fico kormányfő pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, akivel hamarosan tárgyalni is fog Ungváron, tájékoztat a TASR hírügynökség.

Ez az első kétoldalú tárgyalás Fico és Zelenszkij között Ukrajna területén. A találkozás egyik fő témája az energetikai infrastruktúra lesz, az országok vezetői közös sajtótájékoztatót tartanak a tárgyalás után.

Az Ungvárra utazó szlovák delegáció további tagjai Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter, miniszterelnök-helyettes és Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter. Az ukrán elnököt Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kíséri a megbeszélésekre.

Fico azután találkozik Zelenszkijjel, hogy visszatért kínai látogatásáról, ahol kedden Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt, majd kijelentette, beszélni fog Zelenszkijjel a kőolajvezetékre mért támadásokról.

Fico azt is elmondta, hogy

az orosz elnökkel négyszemközt folytatott, egy órás beszélgetésből „több következtetést és üzenetet is levont, melyeket  át akar adni Zelenszkijnek”.

A miniszterelnök utoljára 2024 októberében látogatott Ukrajnába, amikor a szlovák és az ukrán kormány közösen ülésezett Ungváron.

