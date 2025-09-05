Fülek felmondta a bérleti szerződést a Patak Motors vállalattal

Fülek városa felmondta a Patak Motors Production céggel kötött bérleti szerződést, amely a település újonnan épített ipari csarnokában retro dizájnú kisvárosi autók gyártását tervezte. A szerződésbontást Agócs Attila polgármester szeptember 4-én, csütörtökön írta alá, miután a vállalat többszöri felszólítás ellenére sem teljesítette szerződéses kötelezettségeit. A cég ugyanakkor azt állítja, az elmúlt hetekben állami támogatást szerzett, és rendezni kívánja a kialakult helyzetet.

A füleki önkormányzat képviselő-testülete már július végén döntött a szerződés felbontásáról. Az ok a vállalat önkormányzattal szembeni tartozása volt, amely meghaladja a 100 ezer eurót. A tartozás legnagyobb része elmaradt bérleti díjból és hiányzó kaucióból adódik, emellett a cég nem teljesítette a megállapodásban rögzített kötelezettségét, miszerint a meghatározott határidőig 13 új munkahelyet kellett volna létrehoznia.

„Nagyon sajnáljuk, hogy idáig fajult a helyzet, de kötelességünk megvédeni a város vagyonát. Többször felszólítottuk a céget a tartozás rendezésére, személyes egyeztetésekre is sor került, de érdemi előrelépés nem történt. A képviselő-testület még a vállalat kérésének is eleget tett, és augusztus végéig meghosszabbította a szerződésbontás határidejét, de sem a tartozás kiegyenlítése, sem konkrét garanciák nem érkeztek a cég részéről” – nyilatkozta Agócs Attila polgármester, hozzátéve: a Patak Motorsnak október végéig ki kell költöznie az önkormányzat által felépített ipari csarnokból.

A Patak Motors célja az volt, hogy a füleki ipari létesítményben megkezdje a Rodster nevű retro stílusú kisvárosi autó gyártását. A céggel 2024 áprilisában kötött bérleti szerződést a város, azonban a gyártás azóta sem indult el.

A vállalat augusztusban a TASR hírügynökségnek azt nyilatkozta:

Az elmaradás oka egyrészt az eredeti befektető kötelezettségeinek be nem tartása, másrészt pedig az innovatív, induló autóipari projektek állami támogatásának hiánya.

A retro autók gyártására készülő cég már betelepítette technológiáját az ipari csarnokba, és augusztusban azt közölte, mindössze egy utolsó pénzügyi injekció hiányzik a sorozatgyártás megkezdéséhez.

„Az elmúlt hetekben aktívan dolgoztunk a helyzet rendezésén, és sikerült elnyernünk a Gazdasági Minisztérium támogatását 98 munkahely létrehozására. Jelenleg elemezzük a helyzetet, és partnereinkkel együttműködve dolgozunk a megoldáson”

– nyilatkozta a TASR-nek Andrej Hulala, a Patak Motors ügyvezetője, aki szerint a részleteket a következő napokban a tárca képviselőivel és a projekthez csatlakozó befektetőkkel közösen ismertetik.

