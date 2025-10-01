A déli határzárral Magyarország több mint egymillió illegális bevándorló unióba való bejutását akadályozta meg

Magyarország nemcsak a magyar emberek, hanem az Európai Unió polgárainak biztonságát is szolgálja a déli határ őrzésével – hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bakondi György közölte: a nagy migrációs válság kezdete, azaz 2015 óta a déli határzár létrehozása és a magyar határvédelem megerősítése eredményeként

Magyarország több mint egymillió illegális bevándorló Európai Unióba való jogellenes bejutását akadályozta meg.

A szakértő emlékeztetett, a nyugati országokban tíz évvel ezelőtt még hittek a migráció munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatásaiban, remélték, hogy az érkezők beilleszkedése komolyabb problémák nélkül megtörténik.

Az idő viszont bebizonyította, hogy a bevándorlás rendkívül káros jelenségekkel jár együtt a szociális ellátórendszer feszültségeitől a terrorista támadásokon, leszámolásokon, integrációs problémákon át a közbiztonság romlásáig, köztük a nőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények elszaporodásáig sok területen – sorolta.

Mindezek a közvéleményre, azon keresztül a politikai döntéshozókra is hatással voltak, és ma már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is kívánatosnak tartja a külső határőrizet finanszírozási feltételeinek javítását – mutatott rá.

Bakondi György felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország mindeddig semmilyen támogatást nem kapott a déli határvédelemhez, holott több mint egymillió bevándorlót tartóztatott fel 2015 óta, helyette a migránsok befogadását, kérelmeik gyors elbírálását, táborokban való ellátását várják el az országtól, s amíg ez nem lesz így, még büntetést is kell fizetnie Magyarországnak.

Mint mondta, olyasmit várnak el az országtól, ami teljesíthetetlen. Azokat, akiket nem lehet menekültté nyilvánítani, „nekünk kellene visszaszállítani”, de azt sem lehet tudni, honnan érkeztek – jegyezte meg. Ez egy kilátástalan és nagyon negatív végkifejlettel fenyegető helyzet lenne – fogalmazott.

Bakondi György szerint az Európai Bizottság Magyarország számára hátrányos hozzáállása mindaddig fennmarad, amíg a „nemzetállamok befolyásának csökkentésére, az Európai Egyesült Államok létrehozására irányuló” törekvéseket képviseli a többség.

Szerinte a nemzeti gondolkodású, a Patrióta pártcsaládhoz tartozó pártok nemzeti választásokon való folyamatos erősödése azt jelzi és eredményezheti, hogy az unió vezetői belátható időn belül felül fogják vizsgálni a migrációval kapcsolatos téves elképzeléseiket.

Bakondi Györgyöt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról kérdezték, mire utalhat a spanyol parlamentben lezajló éles, migráció körüli vita, amelynek során a VOX párt vezetői korruptnak és migránsbarátnak nevezték a kormányfőt.

A szakértő emlékeztetett: a migránsok Európába irányuló három fő irányának egyike halad Spanyolországon keresztül, ami folyamatosan feszültségeket okoz, ezért kerítésekkel védik a területüket a spanyolok, továbbá Marokkóval történnek megállapodások a migránsok féken tartása céljából. Rámutatott: a spanyol baloldali kormányzat kétarcú politikát folytat, ami a nemzeti erők megerősödését hozza magával.

Franciaország kapcsán kiemelte: ebben az országban is komoly gondot jelentenek a bevándorlók, akik közül sokan sátortáborokban élnek ma is. A franciák szabadulnának a migránstömegektől, és láthatóan sokan próbálnak átjutni Nagy-Britanniába is az egyébként is súlyos kormányválsággal küzdő, százezres tömegtüntetésekkel terhelt országból. A válságok miatt a migrációs politika szempontjából is változásra van szükség Franciaországban – vélekedett.

Az Európát sújtó jelenlegi migrációs nyomás kapcsán elmondta: a közép-afrikai, éhezéssel, harcokkal terhelt Száhel-övezet „szűrési képessége” visszaesett az elmúlt időben, azaz ebből az irányból óriási tömegek tekintik úti céljuknak Európát a jobb élet reményében.

Az EU vezetőinek így ezen övezet korábbi, a migránsok helyben tartását szolgáló szerepének visszaállítását kellene elérniük – fűzte hozzá Bakondi György.

MTI/Felvidék.ma