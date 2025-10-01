Aki távlatokban gondolkodik, az takarékoskodik

A lakásépítő takarékpénztárak kínálatait érdemes kihasználni, mert ezeket úgy dolgozták ki, hogy a megtakarítások később lehetőséget nyújtanak lakásvásárlásra, házépítésre, a lakhely modernizálására, rekonstrukciójára.

A lakásépítő takarékpénztárak kliensei állami támogatásban, állami prémiumban részesülnek, amely jövőre az éves befizetett összeg 6 százaléka, maximum 70 euró lesz. Az éves állami prémium összege tehát jövőre sem változik, változik viszont az az összeg, amelyet be kell fizetni ennek megszerzéséhez.

Azok a kliensek jogosultak erre, akik 2026-ban a számlájukra 1166,70 eurót befizetnek. Az állami prémiumot azok kapják meg, akiknek havi fizetése nem haladja meg a jelenlegi átlagos kereset 1,3 százalékát.

„Bár klienseinknek jövőre a maximális állami prémium megszerzéséhez magasabb összeget kell befizetniük a számlájukra, a takarékoskodás ezen formája még mindig nagyon előnyös. A gyerekek és fiatalok számára 18 éves korig megkötött számlákra ugyancsak megkapják az állami támogatást, függetlenül szüleik vagy jogi képviselőik fizetésének, bevételének mértékétől” – tájékoztatott Oskar Sekereš, az Első Lakásépítő Takarékpénztár – Prvá Stavebná Sporiteľňa kommunikációs osztályának vezetője.

Az építkezések, lakásvásárlások, felújítások megvalósítására kidolgozott építkezési takarékosság ilyen formája már régóta kedvelt módja a spórolásnak, amely Szlovákiában a lakosság tömegeinek segített lakhatási terveik megvalósításában.

Idén, az év első felében az Első Lakásépítő Takarékpénztárnál 29 330-an kötöttek újonnan szerződést, a célösszeg pedig elérte a 782 millió eurót.

Az új szerződések közel egy ötödét a Junior tarifa keretében kötötték meg, amelyet a gyerekek és fiatalok részére hoztak létre. Ez is igazolja, hogy a lakhatást célzó megtakarítások továbbra is vonzóak a lakosság számára, a szülők távlatokban gondolkodnak gyermekeik lakásvásárlásával kapcsolatosan, de tulajdonképpen mindenki számára bevált eszközei a lakhatás jövőbeli tervezésében.

(BM/Felvidék.ma/Sita.sk)