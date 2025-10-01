Tavaly közel háromszáz személy kapta meg a véradóknak járó legrangosabb kitüntetést

A Szlovák Vöröskereszt hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzést szerint Szlovákiában 2024-ben 287-en érdemelték ki a véradóknak odaítélhető legrangosabb kitüntetést, a Kňazovický-emlékérmet.

A női adományozók nyolcvan sikeres véradás után kapják meg az emlékérmet, a férfiak esetében a századik véradást köszönik meg az emlékérem átadásával.

Ján Kňazovický professzor 1923-ban végezte el az első sikeres transzfúziót a mai Szlovákia területén. Ekkor 200 milliliter vért sikerült transzfúzióval felhasználni életmentő cél érdekében.

A fent említett emlékérem mellett az önkéntes véradók Szlovákiában többféle kitüntetést kaphatnak. A tizedik sikeres véradás után a Janský-érem bronz fokozatában részesülnek. A huszadik véradás után az érem ezüst fokozata adományozható. Nők esetében a harmincadik, a férfiak esetében pedig a negyvenedik véradás után a Janský-érem arany fokozata adható.

Továbbá az érem gyémánt fokozata a nők esetében a hatvanadik, a férfiak esetében pedig a nyolcvanadik sikeres véradás után adományozható. S ez még nem minden. Az első szlovákiai transzfúzió századik évfordulóján egy emlékérmet adtak ki, ezzel a százötvenedik véradást jutalmazzák.

Minden egyes véradó önkéntes cselekedetével hozzájárul embertársaink megmentéséhez. Legyünk hálásak e nemes cselekedetükért, legyenek rendszeres véradók, néhányszori adakozók, vagy első véradók.

Szlovákiában a nagyobb kórházakban, valamint a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat állomáshelyein és a Szlovák Vöröskereszt által szervezett kihelyezett véradásokon adhatunk vért.

A szerző rendszeres véradó, a Janský-érem ezüst fokozatának tulajdonosa.

Pásztor Péter/Felvidék.ma