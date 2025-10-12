Home Magazin Akár két hét is eltelhet, míg jelentkezik az influenza elleni oltás hatása
Magazin

Akár két hét is eltelhet, míg jelentkezik az influenza elleni oltás hatása

SZE
SZE
(Illusztráció: pixabay.com)

Az influenza elleni oltás hatása 10–14 nap után jelentkezik, ekkor kezd a szervezet antitesteket termelni. Ez megakadályozza a betegség kialakulását, enyhíti az influenza általános lefolyását és csökkenti a szövődmények kockázatát. Erre a pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) hívta fel a figyelmet a közösségi médiában.

„Az oltás az őszi és téli hónapok bármelyikében elvégezhető, optimális időpontja október és december között van, illetve az influenza fokozott aktivitásának kezdete előtt” – pontosított az RÚVZ. Az egészsgügyi hivatal szerint a leghatékonyabb megelőzés az oltás mellett az egészséges életmód, azaz a megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás, valamint a helyes – vitaminokban és rostokban gazdag – táplálkozás.

A higiénikusok kifejtették, elsősorban a gyermekek, sportolók, egészségügyi dolgozók, katonák, sok emberrel szoros kapcsolatban álló személyek, állapotos nők, súlyos krónikus betegségben szenvedők, idősek, valamint a szociális szolgáltatások intézményeinek kliensei tartoznak a kockázati csoportok közé – nekik a vakcinázás kifejezetten ajánlott.

Ahogy magyarázták, az influenza egy olyan vírusos betegség, amely levegőben terjed, és nem csak a légutakat érinti, hanem gyakorlatilag az egész szervezetet. Az influenza tipikus tünetei közé tartozik a 38 Celsius fok feletti magas láz, amely kettő-négy napig tart, valamint a hidegrázás. A leggyakoribb tünetek a fejfájás, levertség, fáradtság és étvágytalanság, az egész test ízületeinek és izmainak fájdalma, valamint száraz, irritáló köhögés, torokfájás, nyelési nehézségek és orrdugulás.

Szlovákiában jelenleg háromkomponensű vakcinákkal oltanak az influenza ellen, amelyek az eddig használt négykomponensű vakcinákat váltják. Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter arról biztosított mindenkit, hogy elegendő vakcina áll rendelkezésre azok számára, akik kötelező vagy önkéntes oltás során szeretnék magukat beoltatni. Kifejtette, hogy a jelenleg hiányzó, a gyermekek oltására használt orron keresztüli influenza elleni vakcinák új dózisait a következő hetekben érkeznek.

SZE/Teraz.sk

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szlovák tudósok kiderítették, hol a legalacsonyabb a gravitáció...

Az olvasók 94 százalékának segítettek már a könyvek...

A napokban a legnagyobb intenzitású az őszi madárvonulás

Október 10-én ünnepeljük a tojás világnapját

Legjobb, ha az ember tudja, hogyan működik és...

Kémiai Nobel-díj 2025 a fémorganikus vázszerkezetű vegyületekért

Először rendeznek street food fesztivált Somorján

A kvantummechanika területén végzett kutatásokért ítélték oda az...

Immunrendszer-kutatás: ők a 2025-ös orvosi Nobel-díjasok

Magyarkanizsa lovasa nyerte a 18. Nemzeti Vágtát

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma