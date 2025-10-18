Trump szerint Magyarország biztonságos ország

Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a Fehér Házban fogadva, kérdésekre válaszolva Trump „nagyon jó vezetőnek” nevezte a csütörtökön bejelentett találkozó házigazdáját, Orbán Viktor miniszterelnököt.

Azt mondta, hogy a magyar kormányfőt ő is kedveli és Vlagyimir Putyin is.

Magyarország „biztonságos ország, és a miniszterelnök nagyon jó munkát végzett az ország vezetésében, nincs olyan sok problémája, mint más országoknak”

– hangoztatta Trump.

„Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral leszünk, és ő nagyon jó házigazda lesz” – tette hozzá.

Donald Trump azt mondta, várakozásai szerint a budapesti kétoldalú találkozó lesz, de „tartják a kapcsolatot” Zelenszkijjel is. Úgy fogalmazott, hogy „mindenki számára kényelmessé” igyekeznek tenni a tárgyalást.

Hozzátette: legutóbbi tárgyalásai Vlagyimir Putyinnal azt jelzik, hogy az orosz elnök szeretne véget vetni a háborúnak. Később megjegyezte azt is, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy Putyin még igyekszik időt nyerni.

„Lehet, hogy nyer egy kis időt, de azt hiszem, hogy meg akar egyezni”

– fogalmazott.

Kiemelte, hogy az orosz elnökkel frissen folytatott telefonbeszélgetéséről is tárgyal Zelenszkijjel.

Az ukrán elnök a sajtó előtt úgy nyilatkozott, hogy Putyin szerinte még

„nem áll készen a békére”, és azt kérte, hogy a béke-csúcstalálkozó kapcsán is gyakoroljanak nyomást az orosz államfőre.

Egyúttal leszögezte, hogy Ukrajna kész „bármilyen formátumban” asztalhoz ülni.

Egy kérdésre válaszolva Donald Trump ismét beszélt arról, hogy Magyarország nincs egyszerű helyzetben az energiaellátást, az orosz olaj vásárlását tekintve sem. Magyarország „egy sziget a szárazföld belsejében”, nincs tengere és kikötője sem.

„Erről is beszéltem már Magyarország nagy vezetőjével, és megértem” a problémát

– emelte ki Trump.

