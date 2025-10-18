A szülők foglalkoztatottsága a szegénységből kivezető út

A S zegénység elleni küzdelem világnapja minden évben október 17-én kerül megrendezésre. Az ENSZ 1992-ben nyilvánította világnappá azzal a fontos küldetéssel, hogy felhívja a figyelmet erre a nagyon súlyos, a társadalmak széles rétegét érintő problémára. Ez a nap nemcsak egy dátum a naptárban, hanem egy lehetőség is arra, hogy az emberiság közösen, a maga eszközeivel lépjen fel a szegénység ellen, és támogassa a legnagyobb szükségben élőket.

Nálunk is van mit tenni ebben az ügyben, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a lakosság egy része szó szerint éhezik, a másik része pedig mértéktelenül fogyaszt, illetve pazarol.

A Szegénység elleni küzdelem világnapján Rimaszombatban rendeztek szociális-gazdasági fórumot ezzel a nagyon súlyos társadalmi problémával kapcsolatosan.

Jozef Mikloško gyermekjogi biztos, a munkáltatók és a témával foglalkozó szakemberek előadásaikban kiemelték, hogy a szülők, családfők foglalkoztatottsága, számukra a megfelelő munkahelyteremtés a családok és a gyerekek helyzetének, anyagi körülményeinek javát szolgálják. Különösen érvényes ez a hátrányos helyzetű térségek esetében. Erről tájékoztatta a TASR hírügynökséget Iveta Adamová, a gyermekjogi biztos hivatalának munkatársa.

A fórumon a résztvevők, a szakemberek, valamint a civilszervezetek képviselői beszámoltak azokról a jó példákról is, amelyek bizonyítják, hogy lehet munkahelyeket teremteni a hátrányos helyzetű egyének és úgymond veszélyes csoportok tagjai számára is.

Tárgyaltak továbbá mindazokról az újabb lehetőségekről, amelyek mind-mind a munkahelyteremtést célozzák, valamint arról is, hogy miként lehet bevonni a munkába az alacsony jövedelemmel rendelkező szülőket.

„A legjobb segítség a gyermekeknek az, ha a családnak segítünk. A foglalkoztatottság tehát kulcsfontosságú ahhoz, hogy a generációs szegénység megszűnjön”

– hangsúlyozta Jozef Mikloško.

A biztos szerint a vállalkozók a fórumon megtárgyalták a különféle megoldásokat, hogy miként teremthetnek munkahelyeket a szegényebb, illetve hátrányos helyzetű szülők számára. Milan Fiľo vállalkozó, Vladimír Soták, az 500-as Klub elnöke, Miroslav Kiraľvarga, az US Steel alenöke, a Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke igyekeztükről biztosították a résztvevőket a lehetőségek keresésében és főleg megtalálásában.