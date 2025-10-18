Képzetek – a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlata a komáromi Limes Galériában

A komáromi Limes Galériában október 17-én nyílt meg a Képzetek című kiállítás, amely a Magyar Művészeti Akadémia 2022–2025 ösztöndíjasainak válogatott munkáit mutatja be. A tárlat főszervezője a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete. A kiállítás november 7-ig, péntekig látogatható.

A megnyitó elején Balla Rita, a Limes Galéria vezetője köszöntötte a jelenlévőket, aki hangsúlyozta: nagy öröm, hogy a galéria ismét otthont adhat egy olyan közös kezdeményezésnek, amely a fiatal alkotókat és a szakmai együttműködéseket egyaránt erősíti. Mint fogalmazott, a kortárs művészet egyik legfontosabb szerepe ma az, hogy hidakat építsen – művészeti ágak, generációk és közösségek között.

A kiállítás kurátora, Gaál József röviden összefoglalta a tárlat koncepcióját: az MMA ösztöndíja nem csupán anyagi támogatás, hanem rendszeres beszámolók és találkozók révén szinte alkotóműhelyszerű műhelymunkát hozott létre. A pályázati korhatár miatt a csoportban a középgenerációs tapasztalat és a fiatal tehetség egyaránt jelen van, s ez a heterogenitás adja a tárlat gazdagságát. A Képzetek cím a valós és fikció közötti tartományra utal, a bemutatott művek pedig eltérő műfaji keretekben, sokféle képzetet és narratívát kínálnak.

Gaál hangsúlyozta, hogy

a különböző alkotói stratégiák együtt egy szellemi sokszínűséget hoznak létre, amely nem engedi a műveket egységes irányba terelni.

Kovács Csonga Anikó, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének elnöke – aki maga is kiállító művészként vett részt a tárlaton – a szervezők nevében röviden ismertette a kiállítás célját: párbeszédet teremteni a határon túli és anyaországi fiatal alkotók között, valamint bemutatni az ösztöndíjprogram gyakorlati eredményeit. Ezt követően megköszönte a művészek munkáját és a támogatók hozzájárulását.

A kiállítást Csáji László Koppány író, kulturális antropológus nyitotta meg, aki az MMA ösztöndíjrendszer közösségépítő és mentoráló szerepét emelte ki. Elmondta: a művészeti ösztöndíjak lényege, hogy inspiráló közeget teremtsenek, ahol a különböző szemléletek és alkotói stratégiák találkozhatnak.

A megnyitó keretében a jelenlévők Zarándy Ákos zeneszerző és Schnabel Annabella produkcióját is hallhatták és láthatták, vetítéssel kísérve. A kiállítás létrejöttében közreműködött továbbá Karakó Zsana tervezőművész és a somorjai Méry János is.

A Képzetek című kiállítást nagy érdeklődés kísérte.

A jelenlévők személyesen is megismerkedhettek a jelen lévő alkotókkal, akik a megnyitót követően kötetlen beszélgetésben osztották meg tapasztalataikat.

A tárlat november 7-ig, péntekig tekinthető meg a Limes Galériában (Komárom, Ferencesek utcája). Nyitvatartás: keddtől péntekig 13–16 óra között, valamint rugalmasan, bejelentkezés alapján a galeria.mamsze@gmail.com címen.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma