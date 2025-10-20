Kapcsolatba lépett az orosz és az amerikai külügyminiszter a budapesti békecsúcs érdekében

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Peszkov egyelőre nem tudott érdemi részletekkel szolgálni a budapesti csúcstalálkozóról. „Még sok házi feladatot kell elvégeznünk a külügyminisztériumokon belül, valamint a mi külügyminisztériumunk és az amerikai között is” – jelentette ki.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az előkészületekről a TASZSZ hírügynökségnek annyit mondott, hogy az orosz és a magyar külügyminiszter már beszélt egymással, és hogy diplomáciai csatornákon folyik az előkészítés.

A Kreml szóvivője szerint a budapesti csúcstalálkozótól Oroszország azt várja, hogy ezen a felek előre tudnak lépni az ukrajnai konfliktus békés rendezésében, és hogy meg tudják vitatni a kétoldalú kapcsolatokat.

„Természetesen mindenki végrehajtja a elnökök utasításait. De a teljes körű tárgyalás, csapatmunka a csúcstalálkozó megfelelő feltételeinek előkészítésére még nem kezdődött el” – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy hol tartanak az előkészületek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésével kapcsolatban, miszerint kész Budapestre utazni, Peszkov azt mondta, hogy a csúcs részleteit még nem tisztázták. A szóvivő nem kommentálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Putyin és Trump Ukrajna és Oroszország között lehetséges területcseréket vitatott meg telefonon.

„Minden olyan információt, amelyet erről a telefonbeszélgetésről át akartunk adni, átadtuk. Nincs egyéb mondanivalónk” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország folytatja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről, és „komoly munka folyik”. Mint mondta, az orosz álláspont nem változott azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a konfliktust a jelenlegi frontvonal mentén fagyasszák be.

Közölte, hogy az orosz fél nem kapott hivatalos értesítést az amerikaitól arra vonatkozóan , hogy az Egyesült Államok nem szállít Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket Ukrajnának.

Zaharova ismét azzal vádolta meg Európai Uniót és „az agresszív nyugat-európai közösséget”, hogy romboló tevékenységet folytat a béketörekvések megakadályozása érdekében.

„Nyilvánvaló, hogy mindent megtesznek a konfliktus eszkalálása érdekében, ahogyan azt 2022-ben is tették, amikor meghiúsították a béketárgyalásokat, amelyeket a kijevi rezsim kért, és amelyeket hazánk tett lehetővé”

– mondta a diplomata.

Kifejtette Moszkva azon álláspontját, amely szerint a hosszú távú békéhez a konfliktus elsődleges okait kellene megszüntetni.

MTI/Felvidék.ma