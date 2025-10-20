Home Kitekintő Kapcsolatba lépett az orosz és az amerikai külügyminiszter a budapesti békecsúcs érdekében
Kitekintő

Kapcsolatba lépett az orosz és az amerikai külügyminiszter a budapesti békecsúcs érdekében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay)

Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről – közölte honlapján hétfőn az orosz diplomáciai tárca.

„Konstruktív megbeszélés zajlott a lehetséges konkrét lépésekről, amelyek elősegítik a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetése során elért megegyezések megvalósítását” – tartalmazza a rövid tájékoztató.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump csütörtökön beszélt telefonon egymással. A felek egyebek mellett az ukrajnai háború ügyében folytattak eszmecserét. A beszélgetést követően az amerikai elnök bejelentette, hogy találkozni szándékozik orosz hivatali partnerével Budapesten. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a magyar fővárost Trump javasolta, Putyin pedig támogatta az ötletet.

Kreml: személyes jó kapcsolatok befolyásolták a helyszínválasztást

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Peszkov egyelőre nem tudott érdemi részletekkel szolgálni a budapesti csúcstalálkozóról. „Még sok házi feladatot kell elvégeznünk a külügyminisztériumokon belül, valamint a mi külügyminisztériumunk és az amerikai között is” – jelentette ki.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az előkészületekről a TASZSZ hírügynökségnek annyit mondott, hogy az orosz és a magyar külügyminiszter már beszélt egymással, és hogy diplomáciai csatornákon folyik az előkészítés.

A Kreml szóvivője szerint a budapesti csúcstalálkozótól Oroszország azt várja, hogy ezen a felek előre tudnak lépni az ukrajnai konfliktus békés rendezésében, és hogy meg tudják vitatni a kétoldalú kapcsolatokat.

„Természetesen mindenki végrehajtja a elnökök utasításait. De a teljes körű tárgyalás, csapatmunka a csúcstalálkozó megfelelő feltételeinek előkészítésére még nem kezdődött el” – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy hol tartanak az előkészületek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésével kapcsolatban, miszerint kész Budapestre utazni, Peszkov azt mondta, hogy a csúcs részleteit még nem tisztázták. A szóvivő nem kommentálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Putyin és Trump Ukrajna és Oroszország között lehetséges területcseréket vitatott meg telefonon.

„Minden olyan információt, amelyet erről a telefonbeszélgetésről át akartunk adni, átadtuk. Nincs egyéb mondanivalónk” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország folytatja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről, és „komoly munka folyik”. Mint mondta, az orosz álláspont nem változott azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a konfliktust a jelenlegi frontvonal mentén fagyasszák be.

Közölte, hogy az orosz fél nem kapott hivatalos értesítést az amerikaitól arra vonatkozóan , hogy az Egyesült Államok nem szállít Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket Ukrajnának.

Zaharova ismét azzal vádolta meg Európai Uniót és „az agresszív nyugat-európai közösséget”, hogy romboló tevékenységet folytat a béketörekvések megakadályozása érdekében.

„Nyilvánvaló, hogy mindent megtesznek a konfliktus eszkalálása érdekében, ahogyan azt 2022-ben is tették, amikor meghiúsították a béketárgyalásokat, amelyeket a kijevi rezsim kért, és amelyeket hazánk tett lehetővé”

– mondta a diplomata.

Kifejtette Moszkva azon álláspontját, amely szerint a hosszú távú békéhez a konfliktus elsődleges okait kellene megszüntetni.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az EU Tanácsa álláspontot fogadott el az orosz...

Uniós biztos: Európának most végleg le kell állítania...

„Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs...

Volodimir Zelenszkij készen áll Budapesten is találkozni az...

Szijjártó Péter: Magyarország a béke szigeteként készen áll...

Közös fellépést sürget húsz EU-tagállam az afgánok hazatelepítésének...

A Kárpát-medencei Lovas Programban hatvan lovasegyesületet támogatnak

Trump szerint Magyarország biztonságos ország

Vlagyimir Putyin telefonon beszélt Orbán Viktorral

Trump szerint két héten belül sor kerülhet a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma