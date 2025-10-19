Home Művelő Memento Mori – interaktív tematikus esti program a Galántai Honismereti Múzeumban
Művelő

Memento Mori – interaktív tematikus esti program a Galántai Honismereti Múzeumban

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Az őszi esti szórakoztató programoknak már hagyománya van a Galántai Honismereti Múzeumban. A muzeológusok idén az A váci múmiák titkai c. aktuális kiállítás kísérőrendezvényeként tematikus interaktív programra várják az érdeklődőket, amelyre 2025. október 25-én, 18:00—21:00 óra között kerül sor a múzeum főépületében.

A Memento Mori – múmiák a múzeumban olyan tematikus interaktív esti program, amely során a látogatók egy kiállításvezető füzet segítségével járhatják be a múzeumot.

A felnőttek jobban megismerhetik a váci múmiák történetét, a gyerekekre pedig játékos feladatok várnak az állandó kiállításokban.

A Memento Mori – múmiák a múzeumban c. programra 2025. október 25-én, szombaton 18:00—21:00 óra között kerül sor a Galántai Honismereti Múzeum főépületében. Belépőjegy: felnőtteknek 6€, diákoknak és nyugdíjasoknak 3€.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Aradský Richárd elektromágneses sugárzás átiratai az ipolysági zsinagógában

A Füleki Városi Honismereti Múzeumban Berky Milan rajzai...

Képzetek – a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlata...

Az élet játék élménykonferencia ismét Komáromban

Elindult az Ismeretlen ismerős podcast-sorozat

A pozsonyligetfalui népirtás áldozataira emlékeztek a Reviczky Házban

A közönség szívét meghódították a dallamok

Koncert Krisztinavárosban, különlegességekkel

Dalolni hívunk! – Kárpát-medencei ifjúsági népdalverseny 2025

A nemzetiségi iskolák fenntarthatóságáról és jövőképéről

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma