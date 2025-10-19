Home Hitélet Ízelítő a Remény katolikus hetilap 42. számából
Ízelítő a Remény katolikus hetilap 42. számából

Az évközi 29. vasárnapi Remény vezércikkének szerzője, Gyepes Aranka a közbeszéd eldurvulásáról, a sajtó munkatársainak a közvélemény formálásában betöltött szerepéről, a hívő ember felelősségéről ír Talál-e hitet a földön? című írásában.

Október az idősek hónapja – ez ihlette Jakubecz Mártát, aki Csendkóstoló című rovatában az öregség ajándékáról, az idős emberek által képviselt értékek megőrzéséről ír.
A Faggatózó rovatban Bodzsár Gyula ezúttal az Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 30. évfordulóját ünneplő gyermekkórusának vezetőjét, Wollent Andreát kérdezte.

Az Egyház nagy gondolkodói közül a Remény október 19-i számában Sziénai Szent Katalinról olvashatnak, a Rómával egységben lévő keleti egyházak közül pedig a maronita egyház történetével ismerkedhetnek meg.

A vasárnapi szentírási részletekhez kapcsolódó igemagyarázat szerzője Zsidó János, aki többek között az imádságban való kitartásra buzdítja az olvasót.
Ezúttal is több egyházi eseményről találnak beszámolót a hetilapban: így például a Zobor-vidéki hívek lourdes-i zarándoklatáról, valamint lektorok és akolitusok avatásáról, amelyre a váci székesegyházban került sor.
A Remény Népfőiskola keretében online előadás-sorozat indul október végén. A részleteket és a jelentkezés módját is megtalálják a vasárnapi Reményben.
Olvassák, adják tovább a Reményt!

