A Füleki Városi Honismereti Múzeumban Berky Milan rajzai kerülnek kiállításra

Október 23-tól a Füleki Városi Honismereti Múzeum galériájában Berky Milan amatőr képzőművész „Szívvel rajzolva“ című rajzkiállítását láthatják az érdeklődők.

A nem csupán Losoncon és Nógrádban ismert képzőművészi pályafutását azt követően kezdte, miután majd 35 ledolgozott év után elvesztette állását az állami vasúttársaságnál.

A felszabaduló idejében rajzolással kezdett foglalkozni, mivel ez a tevékenység már gyermekkorában is közel állt hozzá.

Munkája során mindig is a portrékészítés vonzotta leginkább, igyekszik életet lehelni műveibe. Célja, hogy bejusson a társadalmi és a művészi köztudatba, valamint hogy alkotásai bemutatásra kerüljenek itthon és külföldön egyaránt, ami jelenleg meg is valósul.

Bemutatkozott már szlovákiai városokban, ezen felül Csehországban, Németországban, Ausztriában, Svájcban, munkáit pedig több díjjal jutalmazták. 2020-ban saját galériát nyitott Losoncon, ahol kiállítja műveit és rajztanfolyamokat vezet.

Felkeltette neves művészek figyelmét is, akik elismerésüket és támogatásukat fejezik ki iránta, amint azt Jiří Doležalnak, a Prágai Open Artfest szervezőjének kijelentése is példázza: „Amikor ránézünk a műveire, első pillantásra tudjuk, mit akar mondani. Mindig, amikor közelebb lépünk, hogy részletesen szemügyre vegyük az egyes képeket, nem győzzük csodálni precizitását.”

Berky Milan képei eljutottak ismert személyiségekhez is, így például Ferenc pápához vagy Zuzana Čaputová volt államfőhöz.

Elindította a Heart-projektet, amely a daganatos gyermekek kezelésének támogatása céljából jött létre. A projekthez több mint 200 művész csatlakozott. Jelenleg folyamatban van egy következő sikeres jótékonysági kezdeményezés, amely szintén a beteg gyermekek megsegítésére irányul. A füleki kiállítás időtartama alatt e célból lehetőség lesz önkéntes adományozásra.

A 2025. november 23-ig látogatható kiállítás megnyitója 16:30 órakor lesz. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

