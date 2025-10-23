Deáki település kerékpárút megépítését tervezi Vágsellye felé

A mátyusföldi község kerékpárút kiépítését tervezi, amely összeköti a települést Vágsellye városával. A Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) közlönyében megjelent információk szerint a közbeszerzési eljárás nyertese áfával együtt 799 109,14 euró értékű építési munkálatokat végez majd el, a kivitelezés határideje 150 munkanap.

A szerződés tárgya egy közös, kétirányú gyalog- és kerékpárút a III/1366-os út mentén, Vágsellye és Deáki kataszteri területein. „Ezzel a két település között 1,56 kilométer hosszú kerékpárút létesül” – tájékoztatott a Deáki Községi Hivatal.

Az új út nyomvonala zöldövezetben és a meglévő járdák helyén halad majd. „A kerékpárút építésének részeként néhány, a szomszédos ipari területekre vezető utat is átalakítanak, a meglévő buszmegállót áthelyezik és átalakítják, áthelyezik az elektromos vezetékeket és a közvilágítást, valamint elvezetik az esővizet” – áll a megbízás leírásában.

SZE/Felvidék.ma/TASR