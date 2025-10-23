Vályi István autós szakértő, televíziós műsorvezető hazalátogatott

Gömöri fellépéseken találkozhattunk Vályi István elismert autós szakértővel, újságíróval és televíziós személyiséggel, aki évek óta meghatározó alakja a magyarországi autós médiának.

Tornalján született, Vályi András leszármazottja. Mindig büszkén vállalja palóc gyökereit és tájszólását. Tornalja város idén elismerte munkásságát, és Városdíjjal jutalmazta.

Ma már Budapesten él és dolgozik, ahol több népszerű televíziós műsorban is látható, köztük autókkal, közlekedéssel és technikai újdonságokkal foglalkozó produkciókban. Széleskörű szakmai tudása, közvetlen stílusa és humoros előadásmódja révén a nézők egyik kedvencévé vált.

Vályi István nemcsak a legújabb modelleket és technológiai fejlesztéseket mutatja be, hanem szenvedéllyel beszél az autózás kultúrájáról, a közlekedés jövőjéről és a fenntartható mobilitás lehetőségeiről is.

Legutóbb Rimaszombatban és Tornalján is találkozhatott vele az érdeklődő közönség.

Tornalján a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola látta vendégül.

Magyari Zille, az iskola diákparlamentjének elnöke elmondta: „Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy iskolánk vendégeként köszönthettük Vályi Istvánt, aki városunkból származik, és elfogadta a diákparlament meghívását. A találkozó során lehetőségünk nyílt arra, hogy egy inspiráló beszélgetés keretében megismerjük pályafutását, tapasztalatait és életútját. Az interjú során Vályi István őszintén mesélt karrierje kezdeteiről, azokról a kihívásokról, amelyekkel pályája során szembesült, valamint arról, mi adott neki erőt ahhoz, hogy mindvégig kitartson céljai mellett. Különösen megható volt hallani, milyen szeretettel és nosztalgiával gondol vissza gyermekkora éveire és a városra, ahonnan elindult.”

A Rimaszombati Városi Művelődési Központ szervezésében az Orbis moziban a beszélgetőtársa Illés Oszkár kassai színművész volt.

„Nagy érdeklődés övezte a THE ZONE elismert autós újságírójának és televíziós szakértőjének, Vályi Istvánnak az előadását, amelynek során az autózás iránti szenvedélye, a szakmai kulisszatitkok és a legújabb autós trendek kerültek középpontba. A tornaljai születésű, Budapesten élő szakember közvetlen stílusával és humoros történeteivel pillanatok alatt elnyerte a közönség szimpátiáját. Az est során nemcsak az autóipar jövőjéről, hanem saját pályafutásának meghatározó élményeiről is mesélt, így a rendezvény egyszerre volt szórakoztató és inspiráló. A résztvevők egyhangúlag úgy fogalmaztak: ez az este sokáig emlékezetes marad számukra” – számolt be a Rimaszombati Városi Művelődési Központ közösségi oldalán.

Mint megtudtuk, legközelebb Kiss Ádám előadására várják a stand up comedy műfaját kedvelőket, mely november 2-án lesz ugyancsak az Orbis moziban.

HE/Felvidék.ma