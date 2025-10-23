Home Itt és Most Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli parlamenti ülést
Itt és Most

Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli parlamenti ülést

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni csütörtökön reggel a Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter leváltására kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést, mivel csak 56 képviselő jelentkezett be a szavazáskor.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök pénteken (október 24.) 8 órára tette át az újabb szavazást. Az ülést az ellenzéki Progresívne Slovensko (PS) kezdeményezte, a párt kifogásolja az uniós alapok gyenge felhasználását, azok befagyasztását a települések számára, de főleg a slovensko.sk oldal működtetésére kiírt informatikai közbeszerzési pályázatot.

Ján Hargaš, a PS képviselője szerint a minisztérium szinte semmilyen közbeszerzési dokumentációt nem készített a vásárláshoz.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Újabb szankciócsomagot fogadtak el az unió tagállamai Oroszországgal...

Orkánerejű szélre lehet számítani ezekben a megyékben

Hétfőn kísérik utolsó útjára Dráfi Mátyást

Szerdán a védelem indítványozta Kočner és Rusko szabadlábra...

Új lehetőség: pedagógusigazolvány külhoni magyar pedagógusok részére

Fico szerint az EU-nak támogatnia kellene Trump és...

Szlovákia vasúti közlekedése százéves rendszerrel működik

Elhunyt Molnár László rádióbemondó, rendező

A Szlovák Püspöki Konferencia tiszteletben tartja a parlament...

Fico megbocsátott a merénylőnek, azt mondta, nem akar...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma