Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli parlamenti ülést

Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni csütörtökön reggel a Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter leváltására kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést, mivel csak 56 képviselő jelentkezett be a szavazáskor.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök pénteken (október 24.) 8 órára tette át az újabb szavazást. Az ülést az ellenzéki Progresívne Slovensko (PS) kezdeményezte, a párt kifogásolja az uniós alapok gyenge felhasználását, azok befagyasztását a települések számára, de főleg a slovensko.sk oldal működtetésére kiírt informatikai közbeszerzési pályázatot.

Ján Hargaš, a PS képviselője szerint a minisztérium szinte semmilyen közbeszerzési dokumentációt nem készített a vásárláshoz.

TASR/Felvidék.ma