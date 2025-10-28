Szentévi zarándoklat Olaszországba – Képes beszámoló

A Felvidéken működő Via Mariae Polgári Társulás néhány aktív zarándoka a szentév alkalmából az egész évi hazai és külföldi zarándoklatok sokasága után ismét útra kelt, hogy megcsodálja Róma és a Vatikán szépségeit és felkeresse az útba eső jelentős olaszországi zarándokhelyeket.

A kilencfős csapatot két lelkiatya kísérte, a zoboralji gyökerekkel rendelkező Csámpai Norbert atya, és a Csicsón működő Angyalos Boldogasszony Misszionáriusai közül Parackal József indiai ferences atya.

Útjuk során megtekintették Róma és a Vatikán jelentős templomait, köztük a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikát, a Leteráni Szent János-bazilikát, a Santa Maria Maggiore-bazilikát, a Szűz Mária az Égi Oltáron-bazilikát, a Szent Ignác-templomot és további csodálatos helyet. Jártak az ókeresztények katakombáiban is, és naponta szentmisét mutattak be az atyák. Nagy élmény volt, amikor több ezer hívő között részt vettek a Szent Péter téren történt szertartáson, amikor hét új szentet avatott XIV. Leó pápa.

A római élmények után meglátogatták Bolsenát, Orvietot és Firenzét, ahol további kereszténységhez kapcsolódó jelentős emlékhelyek, bazilikák találhatók. Az utolsó napot a látnivalókban gazdag Páduában töltötték, ahol az atyák hálaadó szentmisét mutattak be a Szent Antal-bazilikában.

A remény zarándokaiként megtett út során számtalan élményben volt részük a csoportnak. Az információk sokasága és a sok szép látnivaló mellett megszerzett lelki feltöltődés erősíti és táplálja számukra az örök élet reményét és a Krisztusba vetett hit fényét.

Fotók: Via Mariae p.t.- Patay Péter

BK/Felvidék.ma