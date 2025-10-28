A gondoskodás szolgálatában

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának egyik fontos szolgáltatása az egészségügyi segédeszközök kölcsönzése, amelynek célja, hogy megkönnyítse a betegek és családjaik mindennapjait.

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. (…) Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,35–40)

A bibliai idézet szavai tökéletesen kifejezik azt a lelkületet, amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának mindennapi munkáját vezérli.

Az intézmény munkatársai nap mint nap azon fáradoznak, hogy a rászorulók testi és lelki szükségleteire is választ adjanak, és segítséget nyújtsanak minden élethelyzetben – legyen szó betegségről, elesettségről vagy időskorról.

Az egészségügyi segédeszközök kölcsönzése is ezt a célt szolgálja. A kölcsönzési díjak csupán jelképesek, mégis lehetővé teszik az eszközök karbantartását, biztonságos használatát, valamint a szolgálat fenntartását.

„Küldetésünk, hogy a szeretetszolgálat gyakorlásában valóban megéljük Krisztus tanítását” – mondta Máté Borbás Orsolya, a Diakóniai Központ igazgatója.

„Törekszünk arra, hogy minden szükséget kielégítsünk, minden rászorulót felruházzunk, megetessünk és támogassunk, ahogy az evangélium is tanítja. Hisszük, hogy a segítségnyújtás nem csupán cselekedet, hanem hitvallás is” – nyilatkozta a közösségi oldalon.

A Diakóniai Központ munkája így nemcsak a testi gyógyulást segíti, hanem a közösségben megélt szeretet és hit erejét is közvetíti.

HE/Felvidék.ma