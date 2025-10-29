„Minden elődöm (…) elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust”, és küzd ellene – hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián szerdán a Nostra aetate nyilatkozat hatvanadik évfordulóján.

XIV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai beszédét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate (A mi korunkban) kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról.

„Minden elődöm egyértelmű szavakkal elítélte az antiszemitizmust. És én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene az Evangélium nevében” – jelentette ki a katolikus egyházfő.

Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó–katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében.

Hozzátette: „nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását”.

Hangoztatta, „ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól”.

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó–katolikus párbeszéd mellett.

MTI/Felvidék.ma