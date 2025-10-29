Home Hitélet „Az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene az Evangélium nevében”
„Minden elődöm (…) elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust”, és küzd ellene – hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián szerdán a Nostra aetate nyilatkozat hatvanadik évfordulóján.

XIV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai beszédét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate (A mi korunkban) kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról.

„Minden elődöm egyértelmű szavakkal elítélte az antiszemitizmust. És én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene az Evangélium nevében” – jelentette ki a katolikus egyházfő.

Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó–katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében.

Hozzátette: „nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását”.

Hangoztatta, „ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól”.

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó–katolikus párbeszéd mellett.

