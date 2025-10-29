Trencsén 2026: Visszaszámlálás a jövőben

A Trencsén 2026 egy látványos művészeti show-val indítja el a visszaszámlálást. Visszaszámolunk a jövőbe! 2026. január 1-jén Trencsén lesz Európa Kulturális Fővárosa. Október 31-én, pénteken este egy látványos show keretében, Counting Down to the Future (Visszaszámlálás a jövőbe) címmel bemutatják és elindítják a szimbolikus visszaszámlálást. A program központi elemei egy Zero nevű óriási interaktív tükörháromszög és egy folklórmotívumokon alapuló multimédiás videomapping és lézershow lesznek.

Este 7 órakor egy egyedülálló objektumot avatnak fel ünnepélyesen a város M. R. Štefánik parkjában – ez az Alan Prekop építész által tervezett interaktív audiovizuális mű, a Zero. Az esti programban szerepel még Boris Vitázek művész videomappingje is, amely közvetlenül a Vág folyóra vetül.

A „Zero” című mű nem egy átlagos emlékmű. Ez egy interaktív fény- és hangelemekkel ellátott vertikális szerkezet, amely érzékenyen reagál a környezetére, miközben tükrözi magát a várost.

„Az objektum lélegzik, villog és vár. A visszaszámlálás itt nem csupán egy funkció, hanem egy olyan hely, ahol a jelen találkozik a jövővel” – magyarázza a mű szerzője, Alan Prekop építész.

A mű vizuális nyelve a tükröződés és az eltűnés kontrasztjával játszik. A tükröződő felületek visszatükrözik a várost és annak részleteit, ugyanakkor bizonyos szögekből nézve lehetővé teszik, hogy az objektum beleolvadjon a környezetbe. Alapja egy betongyűrű, amelyet talajjal és évelő növényekkel töltöttek meg – ez a gesztus szimbolizálja, hogy a kultúra nem csupán a város díszítése, hanem annak alapja is. Azok a növények, amelyeknek időre van szükségük a gyökeresedéshez, emlékeztetnek bennünket arra, hogy a kultúra által ápolt értékek is fokozatosan érnek be.

A visszaszámláló óra 24 LED-panelből áll, amelyekre a város mindennapi életének pillanatait bemutató videofelvételeket vetítenek – például üzletek kirakatainak megnyitását, a Vág folyón közlekedő csónakokat vagy a kenyér kiszállítását.

A videót Emma Lea Nikodýmová (kamera), Adam Kubala (vágás) és Juraj Marikovič (zene) készítette. A világítás elemeit a városi park biodiverzitását figyelembe véve tervezték. A használt fény hullámhossza kíméletes az éjszakai rovarok, madarak és állatok számára, így megőrizve a természet természetes ritmusát.

A látogatók interaktív módon is irányíthatják az objektumot egy QR-kód segítségével, amely lehetővé teszi számukra a fény intenzitásának megváltoztatását. Amikor a visszaszámlálás eléri a nullát, az objektum nem tűnik el, hanem új funkciót kap. Üdvözli a látogatókat, információkat nyújt és továbbra is a város szolgálatában áll, már nem a várakozás szimbólumaként, hanem a 2026-os kulturális év aktív részeként.

A Trencsénből származó multimédiás művész, Boris Vitázek kifejezetten erre a helyszínre készített egy új művet – egy lézeres vetítést, amelyhez a jól ismert Trenčín dolinečka népdal szolgált alapul. 19:30-kor a program a Fiesta híd közelében található épületbe költözik, ahol megkezdődik a multimédiás show.

Ez egy jól ismert népdal vizuális interpretációja, gyengéd, költői és melankolikus hangulattal. A lézeres vetítés, a virágmotívumok és a kísérőzene erőteljes hangulatot teremt, amely különböző helyekről – a hídról és a hajógyár területéről – is érzékelhető.

„Az érdekelte, hogyan lehet egy hagyományos motívumot olyan formába átalakítani, amely személyes és ugyanakkor mindenki számára érthető. Ez nem a klasszikus értelemben vett folklór, hanem egy emlék. Egy csendes érzés, amelyet magunkban hordozunk” – mondja Vitázek.

A Counting Down to the Future rendezvény összeköti a közterületet a művészettel és a vitával. A program délután 5 órakor kezdődik, Filip Bielek művész kiállításának tárlatvezetésével a FOR MAAT galériában. Ezt 17:45-kor egy vita követi a városi tér átalakulásáról és lehetőségeiről, Omar Mirza (városi kurátor), Renáta Kaščáková (a Trencsén te vagy területrendezési terv társszerzője) és Katarína Onderková (építész, Spolka – fenntartható városok létrehozása) részvételével. A beszélgetést Stanislav Krajči, a Trencsén 2026 projekt igazgatója moderálja.

„Nyilvános vitát szeretnénk indítani arról, hogyan változik Trencsén – hogyan alakul át a város területe, identitása és kulturális infrastruktúrája. 2026 egy hosszú távú folyamat csúcspontja lesz, amelynek része az ilyen jellegű nyilvános találkozók szervezése is” – mondta Stanislav Krajči.

20:30-tól a program a Hviezda Kulturális és Kreatív Központ által szervezett fizetős rendezvénnyel, a .DAT – Audiovizuális Alkotói Nappal folytatódik. Az est főszereplője a Berlin Manson zenekar lesz, amely a .DAT számára különleges audiovizuális koncepcióját mutatja be. A programot Boris Vitázek nyitja meg Narrative Absence című audiovizuális művével.

Trencsén nem hagyományos módon közelítette meg az Európa Kulturális Fővárosa projektet. Úgy döntött, hogy a kultúrát olyan eszközként fogja fel, amely képes belülről megváltoztatni a várost, bevonva a polgárokat, fokozatosan, tisztelettel, de bátran is.

A Trencsén 2026 projektet Trencsén városa, a Trencséni Kerületi Önkormányzat és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatja pénzügyileg. Az Európai Unió a projekt partnere.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma