Ideiglenesen leállítják az állami e-szolgáltatások modernizálási projektjeit

A Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium (MIRRI) ideiglenesen leállítja az állami elektronikus szolgáltatások modernizálási projektjeit. Állásfoglalást kért ugyanis a projektek lebonyolításával kapcsolatban az Értéket a Pénzért Intézettől (ÚHP), a Közbeszerzési Hivataltól (ÚVO) és a Számvevőszéktől – tájékoztatott szerdán a MIRRI kommunikációs osztálya.

„Nem kényszerűségből folyamodtunk ehhez a lépéshez és nem lenne törvényi kötelességünk. Azért tettük, mert azt szeretnénk, hogy a nyilvánosság számára világos legyen, rendben vannak a közbeszerzési projektek. Fontosnak tartjuk, hogy az állami szolgáltatások modernizálását a tények alapján ítéljék meg, ne pedig feltételezések és politikai nyilatkozatok alapján” – magyarázta a minisztérium.

A tárca szerint a projektekkel kapcsolatban számos hamis és téves információ jelent meg az elmúlt napokban, ezért tartja fontosnak a független intézmények véleményét, szemben a politikai ellenfelek bírálataival és „olcsó politikai marketinghúzásaival”.

Egyúttal ismételten hangsúlyozta, hogy semmilyen anyagi kár nem érte és nem fenyegeti Szlovákiát ezzel az üggyel kapcsolatban.

A minisztérium emlékeztetett, az egész korszerűsítést azért indították, hogy kihasználják a vissza nem térő lehetőséget, hogy ne az állami költségvetésből, hanem az uniós helyreállítási tervből, tehát uniós pénzekből finanszírozzák. Ha a projektek megvalósítása késik vagy leáll, akkor a tárca szerint a szlovák költségvetésből kell finanszírozni, ráadásul a konszolidációs időszakban.

„Vagy pedig a jelenlegi rossz állapotban marad a központi közigazgatási portál (slovensko.sk), és bármikor veszélybe kerülhetnek az állami elektronikus szolgáltatások”

– tette hozzá a minisztérium. A minisztérium közbeszerzési pályázatát több civil szervezet és ellenzéki párt bírálta.

Az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány kedden feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen közbeszerzési csalás és idegen vagyon hűtlen kezelése miatt.

