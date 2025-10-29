Home Itt és Most Ideiglenesen leállítják az állami e-szolgáltatások modernizálási projektjeit
Itt és Most

Ideiglenesen leállítják az állami e-szolgáltatások modernizálási projektjeit

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium (MIRRI) ideiglenesen leállítja az állami elektronikus szolgáltatások modernizálási projektjeit. Állásfoglalást kért ugyanis a projektek lebonyolításával kapcsolatban az Értéket a Pénzért Intézettől (ÚHP), a Közbeszerzési Hivataltól (ÚVO) és a Számvevőszéktől – tájékoztatott szerdán a MIRRI kommunikációs osztálya.

„Nem kényszerűségből folyamodtunk ehhez a lépéshez és nem lenne törvényi kötelességünk. Azért tettük, mert azt szeretnénk, hogy a nyilvánosság számára világos legyen, rendben vannak a közbeszerzési projektek. Fontosnak tartjuk, hogy az állami szolgáltatások modernizálását a tények alapján ítéljék meg, ne pedig feltételezések és politikai nyilatkozatok alapján” – magyarázta a minisztérium.

A tárca szerint a projektekkel kapcsolatban számos hamis és téves információ jelent meg az elmúlt napokban, ezért tartja fontosnak a független intézmények véleményét, szemben a politikai ellenfelek bírálataival és „olcsó politikai marketinghúzásaival”.

Egyúttal ismételten hangsúlyozta, hogy semmilyen anyagi kár nem érte és nem fenyegeti Szlovákiát ezzel az üggyel kapcsolatban.

A minisztérium emlékeztetett, az egész korszerűsítést azért indították, hogy kihasználják a vissza nem térő lehetőséget, hogy ne az állami költségvetésből, hanem az uniós helyreállítási tervből, tehát uniós pénzekből finanszírozzák. Ha a projektek megvalósítása késik vagy leáll, akkor a tárca szerint a szlovák költségvetésből kell finanszírozni, ráadásul a konszolidációs időszakban.

„Vagy pedig a jelenlegi rossz állapotban marad a központi közigazgatási portál (slovensko.sk), és bármikor veszélybe kerülhetnek az állami elektronikus szolgáltatások”

– tette hozzá a minisztérium. A minisztérium közbeszerzési pályázatát több civil szervezet és ellenzéki párt bírálta.

Az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány kedden feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen közbeszerzési csalás és idegen vagyon hűtlen kezelése miatt.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Janaf visszautasítja a Slovnaft szerződésszegésre vonatkozó állításait

A nyugdíjemelés módosítását mérlegeli a szaktárca

Jövőre 3,7%-kal valorizálják a nyugdíjakat

Közigazgatási reform – a Magyar Szövetség javaslatai sem...

Az államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvény...

Žilinka szerint hiba volt a kisebb lopások büntetésének...

Válts magasabb fokozatra!

Szlovákiában nagy önkormányzati reformra készülnek

„Engem az Isten a felvidéki magyarokhoz teremtett”

Felmérés készült az iskolai zaklatásról a Nyitra megyei...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma