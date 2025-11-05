Home Régió További öt évig Bali Henrietta vezeti a Barsi Múzeumot
További öt évig Bali Henrietta vezeti a Barsi Múzeumot

SZE
SZE
Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma, archív

Nyitra megye képviselő-testülete egyhangúlag választotta újra Bali Henriettát a lévai Barsi Múzeum igazgatójává, aki december elsejétől újabb öt évig vezetheti a megyei fenntartású intézményt, amely nemcsak a középkori lévai vár gondozásáért felel, hanem a múzeum főépületéért és a Dobó István-kastélyért is.

A megadott határidőig hat pályázat érkezett be a meghirdetett igazgatói állásra, amelyekből két pályázó teljesítette a meghirdetett feltételeket. A választási bizottság a személyes meghallgatásokat – amelyek során a pályázók bemutatták a Barsi Múzeum fejlesztésére vonatkozó projektjüket – követően hozta meg a döntését. Bali Henriettát a hattagú bizottságból öten javasolták az igazgatói poszt betöltésére, míg a megye 23. képviselő-testületi ülésén minden jelen lévő képviselő támogatta a kinevezését.

Az ipolynyéki születésű Bali Henrietta 2020 decembere óta vezeti a lévai Barsi Múzeumot. A losonci egészségügyi szakközépiskolában érettségizett, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett régész szakon diplomát. Családjával már huzamosabb ideje Léván él. Doktori képzése során magyarországi ösztöndíjasként a Magyar Nemzeti Múzeumban, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében kutatott. A diplomamunkája és a disszertációja is az Ipoly mente kora bronzkorával foglalkozott. A Barsi Múzeummal már több évtizede van kapcsolata. Bali Henrietta segédkezett a múzeum állandó régészeti kiállításának a megszervezésében, az elmúlt húsz évben pedig számos időszaki tárlat kivitelezésében is részt vett.

Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív

Szakmai pályája során a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai székhelyű Régészeti Intézetének szakmai munkatársa is volt. Fő feladatként a leletmentést, valamint a nagy beruházás előtti előzetes ásatások levezetését kapta. Az elmúlt években régészként főleg Nagyszombat megyében, illetve a Komáromi járásban végzett ásatásokat.

2022-ben a Sine Metu Polgári Társulással és a Műemlékvédelmi Hivatallal karöltve a Barsi Múzeum képviseletében ő vezette azt a hét helyszínt magába foglaló ásatássorozatot, amelynek során a Lévai és Érsekújvári járásban addig nem ismert vagy nem beazonosított Árpád-kori lelőhelyeket tártak fel.

SZE/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

