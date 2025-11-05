Home Régió Forgalomkorlátozásokra kell számítani Pozsonyban a szerdai tüntetés miatt
Forgalomkorlátozásokra kell számítani Pozsonyban a szerdai tüntetés miatt

Forgalomkorlátozásokra kell számítani Pozsonyban a szerda esti nagygyűlés és tüntetés miatt – figyelmeztet a rendőrség.

Elsősorban a Bársonyos forradalom tere (Námestie Nežnej revolúcie), Sznf (SNP) tér, Hurban tér, a Szárazvám (Suché mýto), Hodža tér (Hodžovo), Széplak utca (Obchodná ulica), Kollár tér (Kollárovo námestie), Május 1. tér (Námestie 1. mája) és Szabadság tér (Námestie slobody) környékén kell korlátozásokra készülni – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Silvia Šimková, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A forgalmat rendőrök fogják irányítani. „Figyelmeztetjük a gépjárművezetőket, hogy torlódások alakulhatnak ki, ezért a nagygyűlés és a felvonulás idején kerüljék az említett utcákat és a környéket, és arra kérünk mindenkit, tartsák be a rendőrség utasításait” – tette hozzá a szóvivő.

A tüntetés idejére a tömegközlekedés rendjét is módosítják a fővárosban. Az 1-es és a 9-es villamost 17.30 és 18.30 között várhatóan elterelik a Széplak utcáról. A 31-es, a 39-es és a 94-es busz menetrendjében is lehetnek változások 18.30 és 19.15 között – tájékoztatott weboldalán a Pozsonyi Közlekedési Vállalat.

