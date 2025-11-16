Az összetartozás és a jövőépítés jegyében

Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg november 14-én a Gömör–Nógrádi Összetartozás Napját ezúttal a füleki Városi Művelődési Központban. Az esemény a felvidéki magyar közösség egyik legfontosabb regionális találkozója, ahol a térség vezetői, polgármesterei és közéleti szereplői együtt ünnepelték az összefogás és a nemzeti egység erejét.

A rendezvényt Agócs Attila, Fülek polgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében a palóc identitás, a közösségi összefogás és az őszinteség fontosságát hangsúlyozta. Beszédében a palócság történelmi gyökereire és a nyelvi sajátosságok megőrzésének szerepére is kitért.

„Szerény, de büszke népcsoport a miénk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a múlt tanulságaiból építkezve a közös jövő érdekében csak őszinte együttműködéssel lehet előre jutni.

Tóth László: Teljessé válni a képviseletben

A magyar kormány nevében Tóth László, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felvidéki főosztályának vezetője szólt a jelenlévőkhöz.

Hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyarság erős intézményrendszerrel rendelkezik, ám a parlamenti képviselet hiánya miatt a közösség még nem lehet teljes.

„Egy kisebbségi közösség akkor tekinthető integráns egésznek, ha az élet minden területén megvan a maga szakmai és érdekképviselete beleértve a politikát is” – emelte ki. Beszédében a magyar nemzet egészét átfogó felelősségről is szólt, idézve az Alaptörvény gondolatát: „Magyarország felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért.”

A közösség busza előrefelé halad

A Magyar Szövetség képviseletében több járási elnök és megyei képviselő is felszólalt.

Marcinkó Zoltán, a losonci járás elnöke egy szemléletes példával élve „buszhoz” hasonlította a felvidéki magyarság összefogását.

„Ez a busz mindannyiunkért van, akik itt vagyunk, együtt utazunk rajta. Csak akkor jutunk előre, ha mindannyian toljuk”

– mondta.

Régi Anikó, a nagykürtösi járás elnöke arról beszélt, hogy a közösségi munka legfontosabb alapja a hit és a lelkesedés. „Semmi nem hiányzik, csak az, hogy higgyünk benne, lelkesedni tudjunk érte és dolgozzunk érte” – hangsúlyozta. Elmondta, hogy a járásban a magyar közösség aránya alacsony, mégis hatalmas erőfeszítéssel dolgoznak azon, hogy növeljék a képviseletet és megtartsák a magyar falvakat.

A rimaszombati járás elnöke, Halász Attila a régió jövőjéről beszélt: „a közös múlt, a közös hit és akarat az, ami megtartott bennünket. Most rajtunk a sor, hogy példát mutassunk a fiataloknak.”

Hangsúlyozta, hogy az összefogás és a közös munka révén a felvidéki magyar közösség ismét megerősödhet, és jövőt építhet a következő generációknak.

Cziprusz Zoltán, a Besztercebányai megye képviselője értékelte az elmúlt évet, és felvázolta a közelgő önkormányzati és megyei választásokra való felkészülés feladatait.

Kiemelte, hogy a régióban elindult fejlesztések és beruházások mutatják az összefogás erejét, de a jövő sikereihez továbbra is fegyelemre és alázatra van szükség.

Gubík László: Szeretet, őszinteség és hit

Az esemény zárásaként Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke szólalt fel, aki az őszinte közösségi politizálás és a szeretet fontosságát emelte ki.

„A felvidéki magyarság túlélt háborúkat, kitelepítést, határmódosításokat és mindig talpra állt. Erre a palóc furfangra és küzdeni akarásra van szükségünk a 21. században is”

– mondta.

Szerinte az egyetlen magyar párt feladata, hogy valódi, hiteles válaszokat adjon a közösséget érintő kérdésekre, és hogy 2027-re a felvidéki magyarság ismét ott legyen a parlamentben.

A rendezvény kulturális programját Kovács Magdaléna vezette. Fellépett Máté Adrienna (Pelsőc), Sebők Ádám (Gömörfalva), Lőrincz Sarolta Aranka (Ipolybalog), az Intró Énekegyüttes (Ajnácskő), valamint a Heuréka Magán Művészeti Alapiskola növendékei. A Füleki Városi Művelődési Központ színházterme megtelt, a közönség lelkesedése pedig a régió élő közösségi erejét bizonyította.

A Gömör–Nógrádi Összetartozás Napja ismét bebizonyította, hogy a felvidéki magyar közösség számára az együttműködés, a hit és az őszinteség jelentik a jövő zálogát.

Ahogy az esemény zárógondolata is megfogalmazta: „Küzdjünk és bízzunk – mert csak együtt van jövőnk.”

