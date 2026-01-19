Fényűző farsangi estével indult az év Füleken

2026. január 17-én ünnepi díszbe öltözött a Füleki Városi Művelődési Központ, ahol megrendezésre került a város bálja. A rangos esemény nemcsak az idei farsangi báli szezon egyik kiemelkedő állomása volt, hanem egy olyan hagyomány folytatása is, amely 2016-ban indult útjára, és azóta minden évben méltó módon gazdagítja a város társasági életét.

Az est a polgármester ünnepi pohárköszöntőjével vette kezdetét, amely után a bál azonnal jó hangulatban indult, mely az éjszaka folyamán tovább fokozódott. A vendégek hamar birtokba vették a táncparkettet, ahol a BEST együttes gondoskodott a változatos és lendületes zenei aláfestésről – a klasszikus bálzenéktől egészen a modern slágerekig.

A rendezvényre meghívást kaptak a városi képviselő-testület tagjai, a városi intézmények igazgatói, valamint a helyi nagyvállalatok vezetői is, ugyanakkor a bál nyitott volt minden érdeklődő számára. Bárki asztalt foglalhatott, aki a farsangi táncos mulatságok gazdag kínálatából ezt az elegáns, magas színvonalú eseményt választotta.

Az est gasztronómiai kínálata is méltó volt az alkalomhoz. A H&M Catering s.r.o. által összeállított ünnepi menü kifinomult ízekkel várta a vendégeket: a libamájas előételtől a boros mártásban készült főételeken át az édes desszertig minden fogás a minőséget és az odafigyelést tükrözte. Éjfél után a hagyományos káposztaleves adott új energiát a hajnalig tartó mulatozáshoz.

A díszítés, az elegáns terítékek és az ünnepi környezet valódi báltermi hangulatot teremtettek. A város bálja idén is bebizonyította, hogy több mint egy társasági esemény: a városi közösség egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a hagyomány, az elegancia és a jókedv évről évre egymásra talál.

A vendégek visszajelzései alapján a 2026-os bál ismét méltó folytatása volt a 2016-ban elindított kezdeményezésnek – egy emlékezetes éjszaka, amely tovább erősítette Fülek városának élő báli hagyományait.

Képek: Schnelczer Zoltán

