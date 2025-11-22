Virtuális séta Közép-Európa legmagasabban fekvő kálváriáján

Immár tíz esztendeje annak, hogy az Ótátrafüred szomszédságában Szépkilátó üdülőhelyhez tartozó területen felszentelték Közép-Európa legmagasabban fekvő kálváriáját.

A turisztikai-szakrális helyet 2010 és 2015 között alkották meg. A modern szemléletű stációk alapanyaga a különböző módon megmunkált fa. A keresztút minden egyes állomását más fafaragó művész készítette el. Szlovák alkotók mellett lengyel művészek is bekapcsolódtak a projektbe.

A keresztút 1080 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Ótátrafüredtől könnyedén megközelíthető. Az első állomása a Tarajkára vezető tanösvénynél helyezkedik el. Ugyanakkor az ótátrafüredi savanyúvízforrástól is megközelíthető. Egy nyugodt félórás séta mellett végigbarangolható a kálvária. A csodás környezetben felépült szakrális hely nem csupán a hit mélyítését és az elmerengést szolgálja, hanem a pihenni vágyók, illetve a túrázók is előszeretettel keresik fel.

A 2022-ben részleges felújításon átesett helyen idén teljes körű rekonstrukciót hajtottak végre. A tanösvény és az alkotások környékének rendbetétele mellett padokat helyeztek el a keresztút mentén.

Ótátrafüreden járva érdemes ellátogatni a Közép-Európa legmagasabban fekvő kálváriájára. A fotográfiák november elején készültek.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma