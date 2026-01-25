Home Múltidéző Az ótátrafüredi templom az alpesi stílus őrzője a Magas-Tátrában
Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ótátrafüred nem csupán a csodás természeti tájaival, hanem a Magas-Tátra legrégebbi üdülőhelyeként a történelmi értékek és épített örökség látnivalóival is vonzza a turistákat. A számos látnivaló közt találjuk a II. Szent János Pál pápa által meglátogatott Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának szentelt fatemplomot is.

Ótátrafüred igazi gyöngyszemének számít az alpesi építészeti stílusban épült templom az üdülő település központjában. Az egyedi építészeti stílus mellett a templom tövéből lélegzetállító kilátás is várja az érdeklődőket.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A favázas kisméretű katolikus templomot Császka György szepesi püspök építtette még 1888-ban. Ekkoriban kezdett felvirágozni a magas-tátrai turizmus és vele együtt fokozatosan épült ki a település is. A felszentelésére 1888. augusztus 26-án került sor.

A fatemplom ablakait különleges vitrázsablakok díszítik.  A felszentelést követő évben készült el Kratzmann Ede a kereszthajó két üvegablakával.

A bal oldali Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja. Jobb kéz felől a Szeplőtelen Fogantatást jelenítette meg az üvegművész. Az oltárkép a Szent Családot ábrázolja, mely szintén Kratzmann Ede alkotása. A templom felépítése 12,500 forintba került anno.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az üvegablakok programját csak 1977-ben folytatták, egészen más, modern stílusú ablakok kerültek a szentélybe, és a hajóba, egy szlovák képzőművész család tagjaitól.

A hajó falain faragott Keresztút látható. A szentéllyel szemben a karzaton egy kis orgonát helyeztek el.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ma már nem az eredeti állapotában láthatjuk a templomot.  1929. augusztus 9-én éjszaka az épületet súlyosan megrongálta a villám. 1932-ben a tornyot leszerelték. Az újat 1959-ben építették fel.

A templomot 1995-ben, a pápa szlovákiai látogatása előtt újították meg.

Szent II. János Pál pápa 1995 nyarán tett látogatást a Magas-Tátra szlovákiai oldalán, ekkor megtekintette a templomot is.

Erről egy emléktábla is tanúskodik a templom oldalsó külső falán. Szent II. János Pál pápa 1995-ös tátrai apostoli útjáról és az erről szóló emlékjelekről ITT írtunk bővebben.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkálatokat hajtottak végre rajta. Hétköznap a misék idején, a turistaszezonban a hétvégéken  belülről is megtekinthető a katolikus templom.

Ótátrafüred minden évszakban kínál látnivalót. A település szélén találjuk Közép-Európa legmagasabban fekvő kálváriáját, tőle alig pár száz méterre megkóstolhatjuk a savanyúvizet.  Fogaskerekűvel, avagy gyalogosan elbarangolhatunk a település fölé magasodó Tarajkára, közben megpihenhetünk a Szabó Dezső-kilátónál s április közepéig megtekinthetjük a jégkatedrálist is.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Forrás:
traveling.hu; kozterkep.hu, Kostolík Starý Smokovec,Facebook

Pásztor Péter/Felvidék.ma

