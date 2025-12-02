Home Itt és Most Pellegrini részt vesz az esztergomi V4-csúcstalálkozón
Peter Pellegrini köztársasági elnök szerdán (december 3.) részt vesz a V4 államfőinek csúcstalálkozóján, az esztergomi Szent Adalbert Központban. A találkozót Sulyok Tamás magyar államfő szervezi a visegrádi négyek magyar elnökségének keretében – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal.

Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország államfői szintű találkozójának

célja, hogy megerősítse az országok közötti együttműködést, valamint a kölcsönös megértést a közép-európai régióban.

„A plenáris ülésen az államfők beszélni fognak a Nemzetközi Visegrádi Alap múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A találkozón jelen lesz Linda Kapustová Helbichová, az alap ügyvezető igazgatója, aki ismerteti az alap 25 éves tevékenységét, a V4-országok és a környező régiók közötti kapcsolatok fejlődését” – tájékoztatott az elnöki hivatal.

Az államfők a versenyképesség erősítéséről is tárgyalni fognak, főként a termelékenységről, a modernizációról és a közép-európai régió pozíciójának megerősítéséről. A találkozó harmadik témája a mesterséges intelligencia (AI) forradalma lesz, ahol az államfők az AI és a modern technológiák hatékony felhasználásáról cserélnek eszmét Európa gazdasági pozíciójának megerősítése szempontjából.

Munkaebéd is szerepel a csúcstalálkozó programján, az államfők itt

megvitatják a visegrádi együttműködés szerepét a biztonság, a védelem, a migráció, a közlekedés- és az energiabiztonság területén.

A program végén az államfők közösen ellátogatnak az esztergomi karácsonyi vásárba.

A csúcstalálkozó előtt Pellegrini koszorút helyez el Rudnay Sándor egykori esztergomi érsek emlékére az esztergomi bazilika kriptájában.

TASR/Felvidék.ma

