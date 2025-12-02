Home Itt és Most Fico: Politikai mérlegelések nem veszélyeztethetik a szlovák-cseh kapcsolatokat
Fico: Politikai mérlegelések nem veszélyeztethetik a szlovák-cseh kapcsolatokat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Robert Fico (Fotó: SITA)

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök szavai szerint semmilyen politikai mérlegelés nem veszélyeztetheti az értékes szlovák-cseh kapcsolatokat.

Ezt a kedden Szlovákiába látogató Tomio Okamurával, a cseh képviselőház elnökével folytatott találkozója után jelentette ki a kormányfő. A TASR-t a kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatta.

„Nagyon örülök, hogy ma lehetőségem volt személyesen találkozni Tomio Okamurával, a cseh képviselőház új elnökével, és az új parlamenti küldöttséggel. Nagyszerű, megértéssel és kölcsönös tisztelettel teli találkozó volt” – fogalmazott Fico, és hozzátette,

újra látja a szlovák és a cseh kormány közötti tárgyalások lehetőségét, és mindenekelőtt a V4 újbóli megerősödését, amely szerinte európai kérdésekben is változásokat hozhat.

Okamura kedden Peter Pellegrini köztársasági elnökkel és Richard Raši házelnökkel is találkozott Pozsonyban. Ez volt a cseh képviselőház elnökének első külföldi útja.

TASR/Felvidék.ma

