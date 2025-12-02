Home Kitekintő Nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen
Kitekintő

Nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Vlagyimir Putyin (Fotó: EPA)

Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában újságírók kérdéseire válaszolva.

„Ha Európa hirtelen háborút akar kezdeni ellenünk, és meg is kezdi, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy nem lesz kivel tárgyalnunk” – hangoztatta Putyin.

Leszögezte, hogy

Oroszország nem készül Európa ellen háborúzni, de kész erre, ha az elsőnek elkezdi.

Azt hangoztatta, hogy Európa akadályozza Donald Trump amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból.

„Nincs béketervük Ukrajnával kapcsolatban. Ők a háború oldalán állnak” – mondta.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Semjén Zsolt: ideje, hogy előny legyen, ha valaki...

Zelenszkij szeretné, ha európai szövetségesei komolyabb szerepet kapnának

Szijjártó Péter: az idei az Európai Unió elszigetelődésének...

A volt lengyel kormányfő szerint az azonos neműek...

A brit kormányfő és a NATO-főtitkár szerint igazságos...

Tisztújító közgyűlést tartott a Rákóczi Szövetség és átadták...

„A kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van”

Deutsch Tamás: az európai polgárok elsöprő többsége békét...

Szijjártó Péter: megvan, amiért jöttünk, Magyarország energiaellátása továbbra...

Orbán Viktor: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma