Nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában újságírók kérdéseire válaszolva.

„Ha Európa hirtelen háborút akar kezdeni ellenünk, és meg is kezdi, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy nem lesz kivel tárgyalnunk” – hangoztatta Putyin.

Leszögezte, hogy

Oroszország nem készül Európa ellen háborúzni, de kész erre, ha az elsőnek elkezdi.

Azt hangoztatta, hogy Európa akadályozza Donald Trump amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból.

„Nincs béketervük Ukrajnával kapcsolatban. Ők a háború oldalán állnak” – mondta.

MTI/Felvidék.ma