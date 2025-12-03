A magas energiaárak okozzák a legnagyobb gondot az európai iparnak, ezért hatékony megoldásokat kell találni, hogy csökkenthessük őket, mert így más világrészek veszik át a termelést – jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő a visegrádi négyek (V4) államfőinek esztergomi csúcstalálkozóján.

A köztársasági elnök kiemelte a visegrádi együttműködés fontosságát Szlovákia szempontjából, mert szerinte akkor is beszélhetünk közös értékekről, ha a véleményeink eltérnek – tájékoztat a TASR budapesti tudósítója.

Pellegrini szerint az emissziós engedélyek kapcsán a V4 jobban képviselhetné a saját érdekeit, mint például a belső égésű motoros autók fokozatos kivezetéséről folytatott vitában.

„Fejlesztenünk kell továbbá a katonai mobilitást is, az állampolgárok biztonságának érdekében” – tette hozzá.

Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök szerint a V4-re alapszik Közép-Európa stabilitása, a visegrádi országok pedig közös kihívásokkal állnak szemben. „Egyedül sebezhetők vagyunk, együtt viszont erősebbek” – hangsúlyozta. Fontosnak tartja a közös megoldások keresését és hozzátette, az országok közti együttműködés közös értékeken alapul, hiszen ezek a nemzetek már évszázadok óta együtt élnek.

„Ezt a négy országot több köti össze, mint ami megosztja. Ilyen például az energetika, a közlekedés és még sok más terület” – jegyezte meg Petr Pavel cseh államfő.

Szerinte fontos, hogy az országok megvitassák a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, illetve megértsék egymást.

Értékelte továbbá a Nemzetközi Visegrádi Alap tevékenységeit és hangsúlyozta az alap befolyását a Keleti Partnerségre és a Nyugat-Balkánra. Karol Nawrocki lengyel államfő a cseppfolyósított amerikai földgáz szállításának lehetőségeiről beszélt, melyben Lengyelország, mivel tengere van, segíthetne a többi országnak. Szerinte a cél korlátozni az orosz földgáz szállítását Európába. „Mi alkotjuk a keleti szárnyat” – tette hozzá a lengyel államfő, aki szerint a legfőbb kihívás „a megújult orosz imperializmus”.

