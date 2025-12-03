Home Itt és Most Parlamentjeik együttműködéséről is tárgyaltak slavkovi hármak házelnökei
Parlamentjeik együttműködéséről is tárgyaltak slavkovi hármak házelnökei

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: TASR/Martin Baumann)

A slavkovi hármak nem csupán passzív elfogadók kívánnak lenni, hanem részt akarnak venni az európai uniós szabályok alakításában – jelentette ki szerdán Richard Raši (Hlas-SD) a slavkovi hármak házelnökeinek találkozója után. Raši Pozsonyban fogadta Tomio Okamurát, a cseh képviselőház elnökét és Walter Rosenkranzot, az osztrák parlament elnökét.

A parlamentek szorosabb együttműködésében is egyetértettek. „Szeretnénk megkeresni a közös álláspontokat, és részt kívánunk venni az európai uniós szabályok alakításában. Ugyanis az EU által elfogadott számos szabályozás csökkenti az unió versenyképességét, gazdasági stabilitását, ami mindannyiunk életére hatással van” – fejtette ki Raši.

Hozzátette, hogy a három parlament együttműködéséről is tárgyaltak.

„Több törvénnyel is gondjaink vannak, és eredményesebbek leszünk, ha ezekkel közösen foglalkozunk. Beszéltünk a parlamentek működéséről válsághelyzetekben, és megosztjuk a tapasztalatainkat, hogy ne forduljon elő, hogy a törvényhozás működésképtelenné váljon”

– részletezte a szlovák házelnök.

Az ifjúsági parlamentek és a kultúra terén is együttműködésben állapodtak meg, továbbá a határ menti régiókban a határon átnyúló egészségügyi segítségnyújtásban.

Raši elmondta, hogy az ETS2 kibocsátáskereskedelemmel is foglalkoztak, egyetértenek abban, hogy az uniós szabályozásnak globálisan is érvényt kell szerezni. „Elképzelhetetlen, hogy egyedül az EU fogadja el a szabályozást, és másokat ignoráljon” – jegyezte meg. A belső égésű motorok 2035-ös kivezetését Szlovákia és Csehország is veszélyesnek tartja a gazdaságának működésére és a lakosság életszínvonalára nézve.

Téma volt az EU bővítése, Raši szerint folytatódnia kell. A csatlakozási folyamatban részvevő országoknak „látniuk kell a fényt az alagút végén”. Szintén párbeszédre van szükség az EU jövőjéről és az uniós alapokról.

„Nem akarjuk, hogy a csoport létrehozásának 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó csupán szimbolikus legyen. Gyakorlati jelentősége kell, hogy legyen mindannak, amiben megállapodtunk”

– hangsúlyozta.

TASR/Felvidék.ma

